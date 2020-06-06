  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Суркис: Хочу пожелать журналистам вдохновения и беспристрастности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Суркис: Хочу пожелать журналистам вдохновения и беспристрастности

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "бело-синих" поздравил журналистов с праздником

Игорь Суркис: Хочу пожелать журналистам вдохновения и беспристрастности
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил журналистов с их профессиональным праздником.

От имени всех киевских динамовцев и от меня лично примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Трудно представить современное общество без информации, без средств её передачи, без профессионального взгляда на события и факты нашей жизни. Ваш ответственный и нелегкий труд позволяет всем нам держать руку на пульсе времени. Ведь вы всегда на передовой информационного пространства, а мы рассчитываем на ваши знания, эрудицию и компетентность.

Безусловно, журналисты являются важной составляющей спортивного и, в частности, футбольного мира. Ваша работа дает возможность болельщикам быть ближе к происходящему внутри футбольной "кухни".

Желаю вам вдохновения, беспристрастности, объективности, а также успешной реализации новых оригинальных идей и творческих замыслов!", - сказал Игорь Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.kiev.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
06.06.2020 в 18:26
Присоединяюсь к поздравлениям Суркиса и хочу лично поздравить донецкого гопника и пахана Бомжей скрывающегося в Бразилии -донецкого Ленина -Ахметова от то же в свою бандитскую молодость был ЖУРНАЛИСТОМ-потому что когда он днем выходил грабить людей то заворачивал железный прут которым он бил жертву по голове - в ЖУРНАЛ что бы не было видно
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 16:51
Особисто "журналісту" пєнісову привіт передав.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...