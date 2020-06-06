Игорь Суркис: Хочу пожелать журналистам вдохновения и беспристрастности

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил журналистов с их профессиональным праздником.

От имени всех киевских динамовцев и от меня лично примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Трудно представить современное общество без информации, без средств её передачи, без профессионального взгляда на события и факты нашей жизни. Ваш ответственный и нелегкий труд позволяет всем нам держать руку на пульсе времени. Ведь вы всегда на передовой информационного пространства, а мы рассчитываем на ваши знания, эрудицию и компетентность.

Безусловно, журналисты являются важной составляющей спортивного и, в частности, футбольного мира. Ваша работа дает возможность болельщикам быть ближе к происходящему внутри футбольной "кухни".

Желаю вам вдохновения, беспристрастности, объективности, а также успешной реализации новых оригинальных идей и творческих замыслов!", - сказал Игорь Суркис.