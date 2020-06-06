Премьер-лига
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Вратарь Десны Паст отбил пенальти во втором туре подряд
Евгений взял пенальти от Марлоса в матче с "Шахтером"
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Десну".
На 23-й минуте встречи "горняки" заработали пенальти - мяч попал в защитнику гостей Мостовому.
Вингер хозеяв Марлос взялся исполнить 11-метровый, но голкипер черниговской команды отразил удар. Евгений Паст угадал направление мяча. Примечательно, что в прошлом туре матче с "Колосом" 32-летний голкипер также взял пенальти.
Правда, уже буквально через одну минуту после неудачного пенальти Марлос забил с игры.
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