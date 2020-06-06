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Глава медицинского департамента УАФ: Заря 28-го мая сделала тест на иммуноглобулин, а не на коронавирус
Зреет скандал. Вячеслав Попов высказался насчет заявления луганского клуба
Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал заявление ФК "Зари" о том, что 28-го мая луганская команда прошла тестирование на COVID-19.
– Сегодня "Заря" опубликовала заявление о том, что необходимое тестирование на коронавирус клуб сделал 28 мая. Хотим спросить у вас, так ли все было на самом деле, ведь теперь есть сомнения?
– 28 мая они проходили тест на иммуноглобулин. Это тест, которым проверяют после ПЦР-тестирования. ПЦР-тестирование "Заря" должна была сделать перед матчем с "Колосом".
Это зреет скандал, потому что они должны были сделать не тот тест 28 мая. Тогда они должны были сделать ПЦР-тестирование, а сделали на иммуноглобулин.
– А если "Заря" не сделала перед матчем необходимое ПЦР-тестирование, каким должно быть наказание?
– Там должен делегат решить. Он связывается с руководством УАФ касательно решения по матчу. А ассоциация уже принимает решение, руководствуясь государственными документами.
– Матч начался, следовательно, делегат таки разрешил проведение.
– Значит, делегат неправильно поступает. Потому что они не ПЦР-тестирование сделали, а тестирование на иммуноглобулин. Поэтому сегодня есть возможность наградить пациентов вирусом, – заявил Вячеслав Попов.