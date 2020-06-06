Шахтер - Десна 3:2. Все ради интриги

Неожиданно результативным и очень зрелищным получился матч, во многом благодаря ошибкам защитников "Десны" смог "Шахтер" забить три мяча (больше, чем в предыдущих двух матчах). А затем и "горняки" начали допускать ошибки в обороне и впервые в чемпионате пропустили два гола (с сентября прошлого года). Напомним, ранее в УПЛ черниговцы еще не забивали дончанам. Защитники обеих команд сделали все возможное, чтобы интрига в противостоянии держалась большую часть игрового времени. Действительно - сам матч получился, жаль болельщиков не было на трибунах, им бы это зрелище точно понравилось.

И "Шахтер", и "Десна" удивили со стартовыми составами. У номинальных хозяев остались в запасе Пятов и Мораес, зато получили игровое время Трубин и Фернандо. А Рябоконь выбрал довольно смелый состав с акцентом на атаку, правда, во втором тайме все же в три центральных защитника действовали "северяне".

Быстрый гол удался дончанам во многом из-за растерянности центрбеков, когда Додо прорвался по флангу и сделал пас в центр, Тамм и Имереков искали Мораеса, забыв про Фернандо. Бразилец с удовольствием поразил цель. Почти сразу Исмаили обязан был делать счет более убедительным, после паса-заброса в штрафную с 11-ти метров Исмаили пробил несильно и в руки Пасту.

Хорошие моменты возникали и у гостей. Филиппов на 14-й минуте готов был расстреливать ворота Трубина, но Степаненко в последний момент выбил мяч. Затем Кузык смачно стрелял из центральной зоны, самоотверженно под удар подставился Кривцов.

Во многом решающий момент произошел на 23-й минуте, мяч попал в руку Мостовому, арбитр сразу указал на точку. Вот только пенальти Марлос не реализовал, Паст отбил удар в угол (во втором матче подряд), казалось спас "Десну", но уже в следующей атаке Марлос мастерски обыграл трех защитников и пробил точно в цель (в тот же угол, из которого минуту назад вратарь вытянул "мертвый" мяч) - 2:0.

Интригу возродил Матвиенко - опять игра рукой в своей штрафной, арбитр был последовательным и позволил пробить пенальти черниговцам. Фаворов использовал свой шанс. "Десна" хоть и ошибалась в обороне, однако не ставила автобус и старалась отвечать на атаку атакой. Более того, в первой трети матча подопечные Рябоконя даже больше владели мячом. По итогам первого тайма примерно равное количество времени команды контролировали мяч, хотя "Шахтер" острее атаковал и реализовал две своих возможности забить.

Третий мяч "горняки" забили после банальной ошибки Домбровского, снаряд перехватил Фернандо, ворвался в штрафную и пробил. Паст среагировал, но мяч отлетел к Марлосу, который в одно касание переправил его в сетку. Фернандо заметно старался в этой игре, иногда перетягивал "одеяло на себя", но ведь так и должен действовать центрфорвард.

Черниговцы продолжали ошибаться и Марлос вполне мог делать хет-трик, чудом "Десну" выручал Паст. Постоянное давление на ворота "северян" не смущали голкипера, а вот защитники оказались не готовы. Даже после замен (по все пять замен использовали Каштру и Рябоконь) существенно игра не менялась, "Шахтер" атаковал, "Десна" рассчитывала на контратаки. Впрочем, даже в такой встрече счет мог стать равным - Гитченко пробил головой и попал в штангу, а затем ошибся Пихаленок. Будковский вышел один на один с Трубиным и переиграл его - 3:2. Гол Филиппа своей бывшей команде поставил точку в противостоянии, на большее сил у "Десны" не хватило.

УПЛ. 25-й тур

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Шахтер Донецк - Десна Чернигов 3:2

Голы: Фернандо 4, Марлос 26, Марлос 51 - Фаворов 32 (пен.), Будковский 89

На 25 минуте Марлос не реализовал пенальти

Шахтер: 81. Трубин, 98. Додо, 4. Кривцов, 22. Матвиенко, 31. Исмаили, 6. Степаненко (Пихаленок 73), 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик (Коноплянка 59), 11. Марлос (Соломон 73), 7. Тайсон (Тете 73), 99. Фернандо (Мораес 79).

Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский (Ермаков 73), 11. Калитвинцев, 20. Тотовицкий (Гитченко 46), 22. Мостовой, 4. Тамм (Картушов 66), 10. Филиппов (Хлебас 86), 77. Кузык (Будковский 73).

Предупреждения: Матвиенко 31, Маркос Антонио 87 - Домбровский 28, Калитвинцев 82, Будковский 84