  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Десна 3:2. Все ради интриги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Десна 3:2. Все ради интриги

Премьер-лига
(3 голосов)

Северяне забили сколько смогли, горняки - сколько необходимо

Шахтер - Десна 3:2. Все ради интриги
UA-Футбол
Новина українською

Неожиданно результативным и очень зрелищным получился матч, во многом благодаря ошибкам защитников "Десны" смог "Шахтер" забить три мяча (больше, чем в предыдущих двух матчах). А затем и "горняки" начали допускать ошибки в обороне и впервые в чемпионате пропустили два гола (с сентября прошлого года). Напомним, ранее в УПЛ черниговцы еще не забивали дончанам. Защитники обеих команд сделали все возможное, чтобы интрига в противостоянии держалась большую часть игрового времени. Действительно - сам матч получился, жаль болельщиков не было на трибунах, им бы это зрелище точно понравилось.

И "Шахтер", и "Десна" удивили со стартовыми составами. У номинальных хозяев остались в запасе Пятов и Мораес, зато получили игровое время Трубин и Фернандо. А Рябоконь выбрал довольно смелый состав с акцентом на атаку, правда, во втором тайме все же в три центральных защитника действовали "северяне".

Быстрый гол удался дончанам во многом из-за растерянности центрбеков, когда Додо прорвался по флангу и сделал пас в центр, Тамм и Имереков искали Мораеса, забыв про Фернандо. Бразилец с удовольствием поразил цель. Почти сразу Исмаили обязан был делать счет более убедительным, после паса-заброса в штрафную с 11-ти метров Исмаили пробил несильно и в руки Пасту.

Хорошие моменты возникали и у гостей. Филиппов на 14-й минуте готов был расстреливать ворота Трубина, но Степаненко в последний момент выбил мяч. Затем Кузык смачно стрелял из центральной зоны, самоотверженно под удар подставился Кривцов.

Во многом решающий момент произошел на 23-й минуте, мяч попал в руку Мостовому, арбитр сразу указал на точку. Вот только пенальти Марлос не реализовал, Паст отбил удар в угол (во втором матче подряд), казалось спас "Десну", но уже в следующей атаке Марлос мастерски обыграл трех защитников и пробил точно в цель (в тот же угол, из которого минуту назад вратарь вытянул "мертвый" мяч) - 2:0.

Интригу возродил Матвиенко - опять игра рукой в своей штрафной, арбитр был последовательным и позволил пробить пенальти черниговцам. Фаворов использовал свой шанс. "Десна" хоть и ошибалась в обороне, однако не ставила автобус и старалась отвечать на атаку атакой. Более того, в первой трети матча подопечные Рябоконя даже больше владели мячом. По итогам первого тайма примерно равное количество времени команды контролировали мяч, хотя "Шахтер" острее атаковал и реализовал две своих возможности забить.

Третий мяч "горняки" забили после банальной ошибки Домбровского, снаряд перехватил Фернандо, ворвался в штрафную и пробил. Паст среагировал, но мяч отлетел к Марлосу, который в одно касание переправил его в сетку. Фернандо заметно старался в этой игре, иногда перетягивал "одеяло на себя", но ведь так и должен действовать центрфорвард.

Черниговцы продолжали ошибаться и Марлос вполне мог делать хет-трик, чудом "Десну" выручал Паст. Постоянное давление на ворота "северян" не смущали голкипера, а вот защитники оказались не готовы. Даже после замен (по все пять замен использовали Каштру и Рябоконь) существенно игра не менялась, "Шахтер" атаковал, "Десна" рассчитывала на контратаки. Впрочем, даже в такой встрече счет мог стать равным - Гитченко пробил головой и попал в штангу, а затем ошибся Пихаленок. Будковский вышел один на один с Трубиным и переиграл его - 3:2. Гол Филиппа своей бывшей команде поставил точку в противостоянии, на большее сил у "Десны" не хватило.

УПЛ. 25-й тур

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Шахтер Донецк - Десна Чернигов 3:2

Голы: Фернандо 4, Марлос 26, Марлос 51 - Фаворов 32 (пен.), Будковский 89

На 25 минуте Марлос не реализовал пенальти

Шахтер: 81. Трубин, 98. Додо, 4. Кривцов, 22. Матвиенко, 31. Исмаили, 6. Степаненко (Пихаленок 73), 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик (Коноплянка 59), 11. Марлос (Соломон 73), 7. Тайсон (Тете 73), 99. Фернандо (Мораес 79).

Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский (Ермаков 73), 11. Калитвинцев, 20. Тотовицкий (Гитченко 46), 22. Мостовой, 4. Тамм (Картушов 66), 10. Филиппов (Хлебас 86), 77. Кузык (Будковский 73).

Предупреждения: Матвиенко 31, Маркос Антонио 87 - Домбровский 28, Калитвинцев 82, Будковский 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (31)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Mariner888 (Одесса)
06.06.2020 в 20:14
Шахтёр с заслуженной и прогнозируемой победой!!! Уверенными шагами к золотым медалям.
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
06.06.2020 в 20:14
Непонятно зачем брали Женю на такую сумасшедшую зарплату
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.06.2020 в 20:20
Мабуть йому все таки далеко у цьому плані до Бернарда.
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2020 в 20:47
Мабуть, Бернард в сезоне 17/18 всё-таки часть зарплаты отбил, заработав для ШД денежный бонус в виде выхода в 1/8 ЛЧ
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.06.2020 в 20:14
Ранувато ще Десні грати у п-о ЛЧ з такою грою. Думаю максимум 4-е місце .
Ответить
+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2020 в 20:44
А Динамо?)
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2020 в 19:48
Коноплянко ленивое бревно
Ответить
+3
-2
Сеш (Дніпро)
06.06.2020 в 19:31
Коно в Днепр1 в аренду, а там глядишь и перейдёт. Если ДД1 на ЕЛ пробьётся
Ответить
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:40
только вместе с плянкой!
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
06.06.2020 в 19:29
Матч не смотрел, но счет осуждаю.
Ответить
+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:34
нечего осуждать - смотри мой первый коммент на ветке)))
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 19:34
Ответить
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.06.2020 в 19:10
Шахтер на первой передаче обыграл Десну. С победой, кротобратия!
Ответить
+6
-2
Геродот (Винница)
06.06.2020 в 19:09
Победа Шахтера закономерна. Игра показала, что в вышке есть Шахтер и все остальные. Из равных Динамо в этом сезоне уже выбыло. Десна -- неплохая команда, равная по уровню Динамо и Заре, но не более. Сегодня команда мало что показала, хотя и пыталась атаковать. Те несколько моментов которые были, Десна не реализовала. В Шахтере хотел бы отметить Фернандо, который вернулся из аренды. Она ему, как и Додо, пошла на пользу. Сегодня Фернандо был очень активен, забил гол, мог и еще, но подвела техника и жадность в некоторых эпизодах. Ему надо напоминать, что футбол - игра коллективная. Слабее обычного выглядели Маркос Антонио и Патрик. Ну а выход Коноплянки показал еще раз, что он - балласт для команды, до уровня Шахтера явно не дотягивает. Тройная замена у Шахтера разбалансировала игру команды и давно не игравший Пихаленок привез себе второй гол. Хотя понятно, что практически имея в кармане чемпионство, Каштру дает поиграть тем, кто имеет мало игрового времени. Сегодняшняя победа Зари ухудшила турнирное положение Десны, но еще много игр, чтобы Десна поправила ситуацию. Чего я ей и желаю.
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:11
тем интереснее будут игры десны с голубыми сердцами!а хвалёный комментаторами пихВалёнок (а-ля рыкун) тки отдал голевой пас!!! НО сопернику))))
Ответить
+4
-2
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2020 в 19:20
Так Будковский почти свой, столько лет был в клубе на контракте, вот и попутал
+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2020 в 19:03
Хорош игра! До 60-70 минуты вообще очень бодро смотрелись обе команды. Десна не смотря на ошибки в обороне понравилась, не всё получалось, но видна мысль на поле. В Шахтере Марлос делает разницу, а Коноплянке надо искать другую команду, потому как не вписывается он в команду конкретно.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:04
можно его потихоньку в защиту отправлять на правый фланг
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
06.06.2020 в 19:05
Причем в другую команду.
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:05
смотря за скока)))
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2020 в 19:07
Шева всё видит, если Жека еще имеет амбиции сыграть на евро, то хоть в аренду к туркам или бельгийцам, но надо валить.
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:13
мне кажется, киноплёнка уже заканчивается - даже неполный тайм играет и мало заметен
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2020 в 19:16
Просто ШД не для него команда. Может Коно и лентяй, но какой-никакой талант имеет. Лично мне невооруженным глазом видно, что он просто не соображает как ему взаимодействовать с бразилами, а они ему отвечают взаимностью.
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:21
да всё он понимает...просто сдувается потихоньку. а талант его - это скорость плюс немного техники, а скорость его что-то не видна в сыгранных матчах, техника сегодня тоже подвела (2 шанса забить с одной точки в течение 5-10 секунд)
+2
-2
аалекс ( Крым)
06.06.2020 в 19:01
Шахтер с заслуженной победой. Десна не выглядела обреченной, но говорить, что результат мог быть другим, язык не поворачивается, горняки могли добавить в любой момент. Не реализация моментов - наше все, есть над чем работать.
Ответить
+7
-1
НикНиколаев (Минск)
06.06.2020 в 18:59
Без автобуса. Защита показала себя во всей красе. Домбровскому: все пасы поперёк или назад, и кто тянет за язык давать интервью перед матчем?
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 19:01
Домбровский вообще не уровень команды УПЛ ... два гола на его совести.
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 18:59
Быстрый гол хоть разбудил Десну, начало было совсем уж перепуганным... еще и Домбровский слабое звено и Рябоконь с тактикой намутил ... Но в целом ШД на голову выше всех в УПЛ. Чемпионы !! А нам еще работать и работать ...
Ответить
+8
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
06.06.2020 в 18:57
Всех болельщиков Шахтёра с заслуженной, хоть и напряжённой победой!
Ответить
+7
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.06.2020 в 19:12
С победой, брат!Ещё один шаг к чемпионству!
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 18:54
с нереализованными моментами было бы 6:3, 7:4
Ответить
+7
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...