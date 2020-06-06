Заря - Колос 1:0. На всех парах к серебру

"Заря" подтвердила реноме самого "играющего" претендента на "серебро" текущей УПЛ, по всем статьям обыграв "Колос", которому в этот вечер не хватило всего и сразу.

С первых минут налицо было громадное преимущество хозяев в скорости принятия решений. Мяч у "Колоса" не держался совершенно, и первый удар по воротам команда Костышина нанесла на 45-й минуте - Лысенко пальнул мимо метров с 40. До этого - два-три навеса со штрафных, которые ни к чему не привели, и все.

"Заря" пользовалась отсутствием контригры у соперника по полной программе - она прибрала мяч к ногам, задала неудобный для "Колоса" высокий темп и начала планомерно разрушать его оборону на флангах, где Кочергин и Кабаев явно превосходили своих опекунов. Особенно хорош был Кабаев, который в первом тайме буквально издевался над резервным левым беком "Колоса" Черноморцем.

В одном из таких моментов на 13-й минуте Владислав открыл счет: получив мяч на фланге, без сопротивления сместился в центр и пробил под опорную ногу вратарю. Классика жанра.

Могла "Заря" забить в первом тайме и больше, но Ефремов отразил мяч из пустого угла ворота после удара головой от Громова, которому, опять же, великолепно ассистировал Кабаев. Еще шансы были у Иванисени после углового, а также у Абу Ханны в самом начале игры, но немец пробил точно во вратаря.

После перерыва превосходство "Зари" никуда не делось, но игра стала менее целостной из-за агрессии гостей - утомившись бегать без мяча, "Колос" начал много фолить. На какое-то время эта тактика помогла отодвинуть игру от своих ворот, и однажды Смирный даже попал в створ, но в итоге хамство подвело гостей под монастырь: вышедший на замену Олег Кожушко был удален за две кряду накладки.

На этом интрига в матче умерла, и команды спокойно дождались финального свистка. В это "мусорное" время "Колос" был даже активнее и сподобился на пару неплохих подходов к штрафной рановато успокоившихся луганчан, но до реальных моментов дело не дошло. Игроки атаки гостей себя не проявили от слова совсем.

Для "Зари" эти три очка означают сохранение второго места в чемпионате - теперь в активе подопечных Виктора Скрипника 49 баллов. "Колос" же как был, так и остался последним в верхней шестерке с 26 очками.

Запорожье, "Славутич-Арена"

"Заря" - "Колос" 1:0

Гол: Кабаев, 13

"Заря": Василь - Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна - Кочергин, Леднев (Хомченовский, 80), Иванисеня (Перович, 80), Юрченко, Кабаев - Громов (Лунев, 61)

"Колос": Волынец - Ефремов, Гаврыш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец - Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Милько (Костышин, 63), Богданов, Вильхамссон (Морозко, 66) - Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Иванисеня, 27, Леднев, 74, Цвек, 82 - Вильхамссон, 16, Гаврыш, 21, Смирный, 45+2, Кожушко, 51

Удаление: Кожушко, 65