  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Колос 1:0. На всех парах к серебру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Колос 1:0. На всех парах к серебру

Премьер-лига
(1 голосов)

Равной борьбы не получилось.

Заря - Колос 1:0. На всех парах к серебру
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" подтвердила реноме самого "играющего" претендента на "серебро" текущей УПЛ, по всем статьям обыграв "Колос", которому в этот вечер не хватило всего и сразу.

С первых минут налицо было громадное преимущество хозяев в скорости принятия решений. Мяч у "Колоса" не держался совершенно, и первый удар по воротам команда Костышина нанесла на 45-й минуте - Лысенко пальнул мимо метров с 40. До этого - два-три навеса со штрафных, которые ни к чему не привели, и все.

"Заря" пользовалась отсутствием контригры у соперника по полной программе - она прибрала мяч к ногам, задала неудобный для "Колоса" высокий темп и начала планомерно разрушать его оборону на флангах, где Кочергин и Кабаев явно превосходили своих опекунов. Особенно хорош был Кабаев, который в первом тайме буквально издевался над резервным левым беком "Колоса" Черноморцем.

В одном из таких моментов на 13-й минуте Владислав открыл счет: получив мяч на фланге, без сопротивления сместился в центр и пробил под опорную ногу вратарю. Классика жанра.

Могла "Заря" забить в первом тайме и больше, но Ефремов отразил мяч из пустого угла ворота после удара головой от Громова, которому, опять же, великолепно ассистировал Кабаев. Еще шансы были у Иванисени после углового, а также у Абу Ханны в самом начале игры, но немец пробил точно во вратаря.

После перерыва превосходство "Зари" никуда не делось, но игра стала менее целостной из-за агрессии гостей - утомившись бегать без мяча, "Колос" начал много фолить. На какое-то время эта тактика помогла отодвинуть игру от своих ворот, и однажды Смирный даже попал в створ, но в итоге хамство подвело гостей под монастырь: вышедший на замену Олег Кожушко был удален за две кряду накладки.

На этом интрига в матче умерла, и команды спокойно дождались финального свистка. В это "мусорное" время "Колос" был даже активнее и сподобился на пару неплохих подходов к штрафной рановато успокоившихся луганчан, но до реальных моментов дело не дошло. Игроки атаки гостей себя не проявили от слова совсем.

Для "Зари" эти три очка означают сохранение второго места в чемпионате - теперь в активе подопечных Виктора Скрипника 49 баллов. "Колос" же как был, так и остался последним в верхней шестерке с 26 очками.

Запорожье, "Славутич-Арена"
"Заря" - "Колос" 1:0

Гол: Кабаев, 13

"Заря": Василь - Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна - Кочергин, Леднев (Хомченовский, 80), Иванисеня (Перович, 80), Юрченко, Кабаев - Громов (Лунев, 61)

"Колос": Волынец - Ефремов, Гаврыш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец - Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Милько (Костышин, 63), Богданов, Вильхамссон (Морозко, 66) - Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Иванисеня, 27, Леднев, 74, Цвек, 82 - Вильхамссон, 16, Гаврыш, 21, Смирный, 45+2, Кожушко, 51
Удаление: Кожушко, 65

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УПЛ Колос (Ковалевка) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
06.06.2020 в 19:53
Ну и что теперь ожидать новенького , по мимо неправильной сдачи теста??????? Перед матчем, игроки Зари не взвесились???
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 19:39
Колос - случайные пассажиры. А у Зари все интересное впереди.. ДК дома и Десна с ШД на выезде. Таблица за две недели может поменяться до неузнаваемости !!
Ответить
+3
-2
Димон1983
06.06.2020 в 19:46
Я не спорю но этот чемпионат самый интересный. Только плохо Шахтёр далеко убежал. Было ещё интересней
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 19:52
щас "дома" и "на выезде" практически сравнялись)))) только дорога участвует)))
Ответить
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 20:07
Не скажи , дома и стены помогают. А у Десны 5 игр подряд будет дома...
0
0
Димон1983
06.06.2020 в 19:07
Ну посмотрим как теперь после победы травить будут Зарю. А если Динамо проиграет завтра вооообще бомба суд лозаны)))))
Ответить
+6
-3
Сеш (Дніпро)
06.06.2020 в 19:33
Да ДК не умеют проигрывать
Ответить
+4
-3
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 19:41
Главное ,что б позитивных тестов на ковид не было ... остальное можно пережить
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...