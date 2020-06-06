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Испортили рывок Каменюки. Как не засчитали чистый гол ветерана Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Колос 1:0. Судейский анализ матча

Испортили рывок Каменюки. Как не засчитали чистый гол ветерана Зари
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный эпизод произошел в конце матча "Заря" - "Колос". Гости в соответствии с рисунком игры безнадежно, но по счету – минимально, уступали луганчанам, поэтому на финишной прямой решили бросить все силы на спасение. К чужой штрафной, куда "Колос" подавал несколько стандартов, побежал голкипер Волынец. Но "Заря" отбилась и выбежала в контратаку, которую на пустые ворота завершил опытный Никита Каменюка.

Впрочем, рывок ветерана был бесполезным, ведь ассистент Высоцкий, демонстрируя знание правил, не продемонстрировал должного внимания. Боковой арбитр правильно трактовал ситуацию, что в воротах не было голкипера, поэтому в момент передачи ближе к воротам "Колоса" должны были быть двое полевых игроков команды Костышина. Однако Высоцкий не заметил, что в момент передачи Лунёва Каменюка не был в офсайде – на одной линии с предпоследним игроком "Колоса". Это видно по полосам на газоне.

Испортили рывок Каменюки. Как не засчитали чистый гол ветерана Зари - изображение 1

Испортили рывок Каменюки. Как не засчитали чистый гол ветерана Зари - изображение 2

Собственно, на ошибке Высоцкого акцентируют внимание оба судейских эксперта – Мирослав Ступар и Сергей Шебек. А вот ассистента Жукова хвалят, ведь тот правильно разобрался в "тонком" моменте во время гола Кабаева, который и стал решающим (1:0). Добавим также, что эксперты полностью разделяют решение удалить Кожушко за две желтых карточки – против игрока "Колоса" сыграла чрезмерная активность, которая и обусловила две "накладки".

В другом матче дня "Шахтер" обыграл "Десну" (3:2), а Сергей Бойко назначил два одиннадцатиметровых. И как пояснил Мирослав Ступар – совершенно справедливо. В обоих эпизодах рефери четко зафиксировал игру рукой.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Мирослав Ступар Сергей Шебек Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Mariner888 (Одесса)
06.06.2020 в 20:23
Ввели бы уже ВАР на все игры чтобы беспредел такой закончился, тем более клубы сами готовы вложится на бусы с аппаратурой.
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+2
0
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Mariner888 (Одесса)
06.06.2020 в 20:21
Чистый гол. Походу судейка топил за ДК
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+3
-1
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satellite (Харьков)
06.06.2020 в 20:19
Ну если такое не засчитывать...........
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+4
0
Димон1983
06.06.2020 в 19:50
А вара на игре я так понял небыло. Гол то выходит чистый
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+4
0
Zloy Pingvin
06.06.2020 в 20:00
И без повтора на видео видно что вне игры нет,просто судья "молодец".
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+3
0


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