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Шахтер - Десна 3:2. Видеообзор центрального матча тура
Подопечные Рябоконя упали на 4-е место
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура УПЛ "Шахтер" - "Десна".
УПЛ. 25-й тур
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Шахтер Донецк - Десна Чернигов 3:2
Голы: Фернандо 4, Марлос 26, Марлос 51 - Фаворов 32 (пен.), Будковский 89
На 25 минуте Марлос не реализовал пенальти
Шахтер: 81. Трубин, 98. Додо, 4. Кривцов, 22. Матвиенко, 31. Исмаили, 6. Степаненко (Пихаленок 73), 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик (Коноплянка 59), 11. Марлос (Соломон 73), 7. Тайсон (Тете 73), 99. Фернандо (Мораес 79).
Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 8. Домбровский (Ермаков 73), 11. Калитвинцев, 20. Тотовицкий (Гитченко 46), 22. Мостовой, 4. Тамм (Картушов 66), 10. Филиппов (Хлебас 86), 77. Кузык (Будковский 73).
Предупреждения: Матвиенко 31, Маркос Антонио 87 - Домбровский 28, Калитвинцев 82, Будковский 84