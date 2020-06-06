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Заря - Колос 1:0. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Скрипника
Вашему вниманию матч 25-го тура УПЛ между "Зарей" и "Колосом".
Запорожье, "Славутич-Арена"
"Заря" - "Колос" 1:0
Гол: Кабаев, 13
"Заря": Василь - Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна - Кочергин, Леднев (Хомченовский, 80), Иванисеня (Перович, 80), Юрченко, Кабаев - Громов (Лунев, 61)
"Колос": Волынец - Ефремов, Гаврыш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец - Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Милько (Костышин, 63), Богданов, Вильхамссон (Морозко, 66) - Лысенко (Кожушко, 46)
Предупреждения: Иванисеня, 27, Леднев, 74, Цвек, 82 - Вильхамссон, 16, Гаврыш, 21, Смирный, 45+2, Кожушко, 51
Удаление: Кожушко, 65