Александр Рябоконь: Может быть, в следующий раз получится добыть ничью с Шахтером

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от донецкого "Шахтера" в матче 25-го тура УПЛ.

"Было много хаоса в игре, организация хромала. Непростительные индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам. Хотелось больше навязать борьбу, но это не получалось. Победил сильнейший.

Забили 2 гола "Шахтеру" в УПЛ, а раньше вообще не забивали. Это хорошо. Но плохо, что проиграли. Есть претензии к командной организации во многих фазах игры.

Заменами хотел усилить атаку. Также хотели перестроиться, потому что в первом тайме часто нас вскрывали по флангам. Во втором уже все было совсем по-другому. Может быть, в следующий раз получится добыть ничью", – рассказал Александр Рябоконь.