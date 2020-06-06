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Александр Рябоконь: Может быть, в следующий раз получится добыть ничью с Шахтером

Премьер-лига
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Наставник черниговской команды прокомментировал поражение от "горняков"

Александр Рябоконь: Может быть, в следующий раз получится добыть ничью с Шахтером
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Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от донецкого "Шахтера" в матче 25-го тура УПЛ.

"Было много хаоса в игре, организация хромала. Непростительные индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам. Хотелось больше навязать борьбу, но это не получалось. Победил сильнейший.

Забили 2 гола "Шахтеру" в УПЛ, а раньше вообще не забивали. Это хорошо. Но плохо, что проиграли. Есть претензии к командной организации во многих фазах игры.

Заменами хотел усилить атаку. Также хотели перестроиться, потому что в первом тайме часто нас вскрывали по флангам. Во втором уже все было совсем по-другому. Может быть, в следующий раз получится добыть ничью", – рассказал Александр Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ
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