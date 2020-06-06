Евгений Паст: Два забить Шахтеру тоже надо уметь. Но хотелось хотя бы ничью

Вратарь черниговской "Десны" Евгений Паст поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 25-го тура УПЛ.

"Как и в прошлом туре, смотрели, кто в составе соперников пробивает пенальти. Сегодня просматривали всех пенальтистов "Шахтера". Как получилось – так получилось. Жаль, что не выиграли, было бы вдвойне приятно.

"Шахтер" больше контролировал мяч, тяжело было перестраиваться. К тому же жарко, физически тяжело. Но два забить "Шахтеру" тоже надо уметь. Но хотелось хотя бы ничью", – рассказал Евгений Паст.