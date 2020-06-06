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Виктор Скрипник: Дальше у нас Динамо. Простой игры мы не ждём

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан подвел итоги победы над "Колосом"

Виктор Скрипник: Дальше у нас Динамо. Простой игры мы не ждём
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу своих подопечных над "Колосом" в матче 25-го тура УПЛ.

- Есть игры, в которых просто хочется иметь три очка. И мы сегодня их добились. Хочется лёгкости этих побед. Нас изучают, подстраиваются. Но мы играем в свою игру и выигрываем. Этой победе мы очень рады. Знали, что просто не будет. Сегодня поднялась температура воздуха до 27 градусов. Несколько дней назад было всего 17. Для футболистов – это скачок, который повлиял на нашу игру. Я рад, что мы сыграли на ноль и выиграли. Готовимся дальше. Теперь к нам приезжает киевское "Динамо". Простой игры мы не ждём. Будем готовиться.

- Никита Каменюка сегодня мог забить, отправив мяч в сетку ворот, но гол засчитан не был. Эмоций всё равно это капитану прибавило.

- Мы говорили после игры. Он не то, чтобы расстроен. Понял, что правильно не засчитали. Хотя, мне кажется, наш ветеран этот гол заслужил. Но для меня самое важное то, что он там оказался вовремя. И то, что у нас есть этот парень, который столько лет в команде. Капитан! Чуть-чуть его пожалели, но правила игры в футбол никто не отменял.

- Не расстроило ли вас то, что команда чуть-чуть забуксовала после того, как осталась в большинстве?

- Не то, чтобы забуксовала. Это просто реакция соперника. Им нужно было спасать игру. Они мобилизировались, пошли на длинные передачи. На угловые, на штрафные. Как-будто это их последний шанс. Если мы были бы на их месте, то играли точно так же. Хочу сделать комплимент "Колосу". Мы тоже от своей модели не отходим. Она позволяет нам выигрывать, - рассказал Виктор Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Металлист Харьков
06.06.2020 в 22:26
Вас ждёт Динамо + 5 судей - ждите кучу гнилья !
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 22:24
Суркіс вже перевів гроші..
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+1
0
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Инспектор ( )
06.06.2020 в 22:15
Осторожно, Динамо может преподнести сюрприз
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+1
-1
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Эйфоретик
06.06.2020 в 21:52
С такой игрой вам в ЛЭ делать нечего.Кошмар.Динамо должно обыграть Зарю легко.
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+2
-2
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Металлист Харьков
06.06.2020 в 22:29
Сегодняшнее Динамо - команда отстой ((((( Позорище (((((
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0
-1


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