Руслан Костышин: С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после поражения от луганской "Зари" в матче 25-го тура УПЛ.

- Сложно назвать это качественной игрой. Думаю, главный тренер "Зари" тоже недоволен. Резко изменились погодные условия. Я смотрю как выглядит команда. Она пребывает под хорошими нагрузками. Наперёд мы выбрали направление подготовки к сезону. Всё равно их грузим тяжёлыми тренировками. Не ко всем играм подходим в хороших кондициях. Сегодня было много брака. Но команда проявила характер. Не опустила руки. Бежала. Это были эмоции. Но качественной игрой это назвать тяжело.

- После удаления ваша команда заиграла значительно активнее.

- Это эмоции и характер. Мы создавали моменты, но брак присутствовал. Команда выглядит не так, как в марте. Но за это ответственен я. Успокоил ребят. Они переживают.

- Тяжело ли найти мотивацию в том смысле, что команда в турнирной таблице и ниже не опустится и выше не поднимется?

- С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры.