  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Руслан Костышин: С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руслан Костышин: С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Колоса" прокомментировал поражение от "Зари"

Руслан Костышин: С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после поражения от луганской "Зари" в матче 25-го тура УПЛ.

- Сложно назвать это качественной игрой. Думаю, главный тренер "Зари" тоже недоволен. Резко изменились погодные условия. Я смотрю как выглядит команда. Она пребывает под хорошими нагрузками. Наперёд мы выбрали направление подготовки к сезону. Всё равно их грузим тяжёлыми тренировками. Не ко всем играм подходим в хороших кондициях. Сегодня было много брака. Но команда проявила характер. Не опустила руки. Бежала. Это были эмоции. Но качественной игрой это назвать тяжело.

- После удаления ваша команда заиграла значительно активнее.

- Это эмоции и характер. Мы создавали моменты, но брак присутствовал. Команда выглядит не так, как в марте. Но за это ответственен я. Успокоил ребят. Они переживают.

- Тяжело ли найти мотивацию в том смысле, что команда в турнирной таблице и ниже не опустится и выше не поднимется?

- С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Руслан Костышин УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...