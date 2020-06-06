И.О. генерального директора Зари: Есть рекомендации МОЗ и УАФ и мы их чётко придерживаемся

Исполняющий обязанности генерального директора ФК "Заря" Станислав Оганов поделился мыслями после матча луганчан с "Колосом" в рамках 25-го тура УПЛ.

"Сегодня футбол возвращается в нашу жизнь и это очень хорошо. По игре чувствуется, что нам непросто входить в игру. Да, есть некоторые недостатки, но надеюсь, что скоро всё станет на свои места.

Хочу сказать отдельно относительно нагнетания некоторыми людьми ситуации вокруг сегодняшнего матча. Мы всё доказывали и докажем на футбольном поле. Особо много комментировать не буду. Пусть это останется на совести людей, которые нагнетают эту ситуацию. Пусть они лучше помогут всем клубам нормально провести и закончить этот чемпионат.

Есть рекоммендации МОЗ и УАФ и мы их чётко придерживаемся. По-другому быть не может. Мы и в будущем будем придерживаться правил. Играть команде или нет – эта функция лежит на делегате матча. Он разрешил проводить игру. Думаю, зрители посмотрели хороший футбол. Будем и дальше двигаться вперёд.

Хочу от имени ФК "Заря" пожелать здоровья футбольному клубу "Карпаты". Пусть и работники, и футболисты побыстрее выздоравливают, возвращаются в большой футбол и радуют всех болельщиков и Львова, и Украины.

И в завершение скажу, что 9 числа у нас запланирован ПЦР тест. Его результаты мы обязательно огласим или девятого числа вечером или на следующий день", - рассказал Станислав Оганов.