Марлос о 4 голах в 2 матчах: Хотел бы забить больше! Но, думаю, и это хороший показатель

Вингер донецкого "Шахтера" Марлос поделился мыслями после победы над "Десной" в матче 25-го тура УПЛ.

– У тебя четыре гола в двух матчах – удачная неделя получилась?

– Хотел бы забить больше! Но, думаю, и это хороший показатель. Если всегда будет так, значит работаем правильно и потихоньку набираем игровой темп. Счастлив, что снова помог клубу добиться важной победы, которая еще на шаг приближает к главной цели – стать чемпионами.

– В эпизоде с первым голом было ощущение, что вы с Патриком вдвоем прошли всю оборону. За счет чего забиваются такие мячи?

– Когда доигрываешь до определенного возраста, то в каждом матче ждешь правильного момента: изучаешь соперника, понимаешь, где у него свободные зоны и как их можно вскрыть. Если такой момент возникает, я вхожу в эту зону и забиваю.

– Между нереализованным пенальти и забитым голом прошло меньше минуты. Что ощутил за это время?

– Почувствовал, что обязан помочь команде. Когда не реализовал пенальти, то прекрасно понимал: надо реабилитироваться и помочь партнерам.

– Когда забивал второй мяч, ждал пас от Фернандо или знал, что он будет бить сам?

– Фернандо очень быстрый, у него просто нереальная скорость, но я внимательно следил за эпизодом. У меня чуть больше опыта, и я знал, что мяч останется.

– Ты можешь догнать Жуниора в гонке бомбардиров?

– Теоретически могу. Стараюсь и работаю, чтобы быть результативным, но это не самое главное. Важно, что у нас отличное взаимопонимание на поле, мы создаем огромное количество моментов, чтобы в том числе и Жуниор мог отличиться. И он очень помогает – много забивает. Мораес – опытный футболист и важный игрок для нас. Буду радоваться, если Жуниор станет лучшим бомбардиром, а сам стану ему помогать и сделаю все, чтобы он достиг этой цели.