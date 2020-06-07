Герой футбольного дня. Фернандо

Фернандо вчера показал неплохую игру, и, осмелимся предположить, сделал важный шаг по направлению к основной команде. По крайней мере, Луиш Каштру увидел, что на позиции центрального нападающего фигура Жуниора Мораес не такая уж и безальтернативная.

Вполне логично, что сейчас, когда "Шахтеру" уже ничто не может помешать заполучить очередное чемпионство, тренер находится в поиске чего-то нового. Фернандо – это опция, которая может усилить "Шахтер", добавить свежих веяний, ведь в этом сезоне 21-летний бразилец сыграл за первую команду "горняков" всего-навсего четыре матча. Считайте, новичок коллектива.

Его "обкатка" проходит по наработанной схеме. Додо сначала тоже был далек от основы и раскрылся только после возвращения из аренды. Сегодня же он важный игрок для "Шахтера", а на тропу, протоптанную ним, ступил Фернандо. Вчера ты набирался опыта далеко от "Шахтера", а сегодня уже бьешься за место в основном составе "горняков".

Несмотря на забитый гол, участие в голевой атаке на 51-й минуте и вообще активную игру впереди, Фернандо заслужил и немного критики. Прежде всего – за жадность и склонность к индивидуализму. На 51-й минуте, когда Фернандо с Марлосом вдвоем выскочили на одного защитника "Десны", передача вправо на свободного партнера напрашивалась по всем футбольным канонам. Однако Фернандо решил завершать самостоятельно, и ему повезло, что после сейва Паста мяч не вылетел за пределы поля, а оказался на ноге у Марлоса, и атака таки дошла до логического завершения. Если бы было иначе, то претензии относительно индивидуализма ранили бы молодого игрока сильнее.

Но вспомним о Тете. Даже в этом сезоне этот футболист, к которому, по слухам и не только, присматриваются топ-клубы Европы, грешил тем самым – пренебрегал возможностями отдать пас партнеру в ситуациях, когда для этого были удобные возможности. Все это означает, что молодым бразильцам еще есть над чем работать, чтобы быть максимально полезными для команды. С другой стороны, чрезмерное желание проявить себя говорит о желании быть нужным: шансы дают и ими пытаются воспользоваться.

Молодежь развивается и для "Шахтера" это важный стратегический момент.