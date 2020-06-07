Сергей Чуйченко: Александрия свой гол забьет, но Динамо настроится на матч как на последний бой

Бывший нападающий александрийской "Полиграфтехники" Сергей Чуйченко накануне одного из центральных матчей тура "Динамо" - "Александрия" поделился мнением о прошедшем "Классическом" противостоянии, а также о перспективах команд в борьбе за второе место.

- Что можете сказать о прошедшем "Классическом". Почему "Динамо" не смогло дать бой "Шахтеру"?

- Первый тайм киевляне отыграли очень здорово, как в физическом плане, так и в тактическом. У них все получалось, они не дали разогнаться "горнякам", и за счет прессинга гасили атаки в самом их начале. Даже не засчитанный гол, видимо было нарушение правил, не выбил их из колеи. Гнули свою линию, забил второй уже чистый мяч, но тут же пропустили, что наверняка подкосило их уверенность. Наверное, быстро пропущенный мяч, психологически подействовал на команду отрицательно, немного сломав дух. И это состояние перенеслось на второй тайм.

К тому же "Шахтер" "проснулся" и начал играть в другой футбол. Они больше владели мячом, лишив его соперника, где динамовцы тратили дополнительные силы, и как следствие "просели" в физическом плане. Этот фактор явился решающим в поражении.

А ведь раньше "Динамо" разбиралось с соперниками за счет мощности, давления, атлетизма, в поединках с равными себе. Но сейчас динамовцы не могут предъявить этот некогда грозный козырь. Да и квалификация игроков "Шахтера" выше, чем у "Динамо". Если клуб приобретает легионеров, то они работают на усиление командной игры. У них равноценная скамейка запасных, где каждый выходит и гармонично вливается в игру. К сожалению, киевляне не могут похвастаться этим.

Например, во втором тайме у донетчан вышел Антонио, и как он обострил игру, придав ей хорошей агрессии, и на фоне уставших динамовцев и поддерживал умело скоростной темп. Как следствие горняки забили третий мяч, лишив номинальных гостей надежд хотя бы на ничью. А у "Динамо" из-за травмы не играет Цыганков, лидер команды, и это становится проблемой. Но не может классная команда, претендующая на первое место и ставящая высокие задачи в еврокубках, зависеть от одного игрока. А где в таком случае замена? Поэтому закономерная победа "Шахтера", как часто мы говорим, на классе. Правда, это режет уж больно слух в противостоянии с "Динамо". В последнее время трудно к такому привыкнуть.

- Еще одна игра привлекла внимание специалистов: "Александрия" - "Заря".

- Что интересно, в этом сезоне александрийцы обыгрывают луганчан четвертый раз. Три выигрыша в чемпионате и один в кубке. Согласитесь, назвать это случайностью нельзя. Значит, Владимир Шаран сумел подобрать особый ключик противодействия интересной команде Виктора Скрипника, подопечные которого показывают в этом сезоне качественный футбол. Если сказать о воскресной игре, то она получилась зрелищной, со многими моментами у обеих ворот, с атаками на атаку. Единственный минус - завершений было мало. Если бы все реализовали, то поединок мог бы закончиться результативной ничьей. То, что нравится зрителям, которых, к сожалению, не было. Но думаю, такой футбол понравился телезрителям. Всех интриговал вопрос, не выпадут ли игровые качества у футболистов, не потеряют ли они тонус, который набрали перед непредвиденной паузой. Матч и действия игроков показали, что нет. Видно было, игроки соскучились по футболу, показав живую игру. Трудная победа "Александрии", которой в конце улыбнулась удача.

- В следующем туре нас ждет не менее интригующий матч "Динамо" - "Александрия".

- "Динамо" после поражения нужно будет реабилитироваться, если они хотят занять второе место. "Александрия" приедет с хорошим настроением после победы над "Зарей". Поэтому нас ждет интригующий поединок. Киевляне настроятся как на последний бой, понимая, что играют дома и уже некуда терять очки. "Динамо" нужно играть только на атаку, искать свой шанс, так как предположительно александрийцы будут играть плотно в обороне. Если брать личные встречи между командами в этом сезоне, то александрийцы, если я не ошибаюсь, еще ни разу не выигрывали у оппонента, три поражения с учетом кубка. Думаю, подопечные Шарана свой гол забьют, но пропустят два. "Динамо" понимает, что отступать уже не куда, и даже ничья будет сродни поражению.

- После 24-х туров, наверное, непривычно видеть киевлян на четвертом месте?

- Естественно мы привыкли, что "Динамо" борется только за первое место с "Шахтером". Но времена меняются, и они думают уже как бы ни упустить второе место. Их подпирают "Десна", "Заря" и "Александрия". Если раньше "Динамо" это был бренд нашего футбола, то сейчас они уступили этот титул "Шахтеру". Киевлянам не хватает квалифицированных футболистов, поэтому им все тяжелее каждый год сражаться. Взять хотя бы позицию линии нападения. Последние три года - это проблема номер один для команды. А как можно добиваться успехов, когда нападающие мало забивают? Может, и появятся будущие Шевченко и Ребровы, но пока с этим кризис. Вроде приобрели дорогостоящего Соля, но он что-то не оправдывает надежд, почти не играет, больше находится в запасе. Это о том, что мы говорили выше, когда их конкурент "Шахтер" покупает качественных игроков. Русин остался единственным нападающим на данный момент. Да, он борется, выполняя какой-то объем работы, старается зацепиться за мяч, но по большому счету моментов у него мало. Дело в квалификации. Киев не тот, что был раньше, и футболисты были лучше. Поэтому другие команды подтянулись под их уровень, и им сейчас будет непросто отстоять даже второе место.