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Каштру: Фернандо показал, что может проводить на поле большую часть матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник высказался об игре бразильца на острие

Каштру: Фернандо показал, что может проводить на поле большую часть матча
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался об игре Фернандо, вышедшего в основе на матч против "Десны" (3:2), в котором отметился голом.

"Наш стиль остается точно таким же, [независимо от того, выходит на острие Фернандо или Мораес]. Это игроки с разными профилями. Фернандо более быстр, возможно, чуть сильнее физически, но еще не так хорош в последней трети, как Мораес. Он еще молод и растет, потому мы ждем правильных моментов, чтобы выпускать его.

Да, это два разных игрока. Хотя они привносят в команду то же самое. Единственная разница: Фернандо больше забегает в дальние зоны, Мораес – в более короткие. Очень интересные футболисты. Сейчас меня интересует то, чтобы ребята в принципе были готовы выступать на этой позиции, хорошо интегрировались в нашу команду. Мораес очень компетентен, это игрок национальной сборной. Фернандо еще очень молод, тем не менее уже показывает очень интересную игру", – сказал Каштру после игры.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
сайт Шахтера
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