Меликян: У Днепра-1 есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает

Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" сказал, что ему не поможет бразильское трио - Альваро, Ренан и Сабино, а также прокомментировал готовность львовян к матчу с "Днепром-1".

- Смотрел их игру с Олимпиком. Если честно, я не увидел у Днепра-1 проблем, команда хорошая. Игроки тактически грамотны и физически готовы.

Увидел сильную и слабую сторону. Будем ломать сильную сторону и давить на слабые места. Проблем нет, но у них есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает, - сказал Меликян.