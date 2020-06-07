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Меликян: У Днепра-1 есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает
Поединок львовян и днепрян закроет 25-й тур УПЛ
Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" сказал, что ему не поможет бразильское трио - Альваро, Ренан и Сабино, а также прокомментировал готовность львовян к матчу с "Днепром-1".
- Смотрел их игру с Олимпиком. Если честно, я не увидел у Днепра-1 проблем, команда хорошая. Игроки тактически грамотны и физически готовы.
Увидел сильную и слабую сторону. Будем ломать сильную сторону и давить на слабые места. Проблем нет, но у них есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает, - сказал Меликян.