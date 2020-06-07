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Меликян: У Днепра-1 есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок львовян и днепрян закроет 25-й тур УПЛ

Меликян: У Днепра-1 есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" сказал, что ему не поможет бразильское трио - Альваро, Ренан и Сабино, а также прокомментировал готовность львовян к матчу с "Днепром-1".

- Смотрел их игру с Олимпиком. Если честно, я не увидел у Днепра-1 проблем, команда хорошая. Игроки тактически грамотны и физически готовы.

Увидел сильную и слабую сторону. Будем ломать сильную сторону и давить на слабые места. Проблем нет, но у них есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает, - сказал Меликян.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
07.06.2020 в 14:26
Да ясно и понятно центр защиты, и непоспевающий и дающий неточно пасы наш ветеран.
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фан-горняк (Кривой Рог)
07.06.2020 в 13:32
Слюшяй Эгиша а не пошло би Ти на 3 висёлые буквы со своим пляном. Сегодня вечером насядишь на днипровский болт, который почистит твой чорный дымоход вместе с твоим недоклюбом.
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