Огиря: В принципе, нас никто в Шахтере не удивил

Хавбек "Десны" Владислав Огиря прокомментировал матч украинской Премьер-лиги против "Шахтера" 3:2.

"Игра получилась довольно-таки тяжелой для нас. Шахтер заслуженно победил. Мы постараемся в дальнейших играх показывать свой футбол – сегодня это не получилось. Шахтер навязал свою игру. Будем бороться, все еще впереди", - заявил Огиря на послематчевой пресс-конференции.

- На острие атаки Шахтера вышел не Жуниор Мораес, а Фернандо. Однако это не сыграло особой роли для Десны.

"В принципе, нас никто не удивил. Мы не готовились, что будет Мораес там или Фернандо. Это не повлияло на наши тактические построения".

- По ходу матча Десна перестроилась на игру в три центральных защитника.

"В перерыве так решил тренер. Думаю, после этого у Шахтера было меньше зон, чем в первом тайме. Обидно, что сами себе привезли голы. Но это футбол. Кто меньше ошибается – тот и выигрывает".

- Десна борется за второе место с Зарей, Динамо и Александрией.

"Мы между собой разговариваем с ребятами, что хотелось бы посмотреть в таблицу уже после окончания последней игры, тогда уже какие-то выводы делать. Сейчас все очень сильно может поменяться за один-два тура. Нужно стараться и отдаваться в каждой игре, чтобы выжать максимальный результат. А там жизнь покажет, как оно будет, какое место мы займем".

- После матча футболисты Десны буквально лежали на газоне.

"Против Шахтера ни одной команде не бывает легко. То, что физически команды тратят много сил – это заслуга "горняков". Мы действительно подустали в конце. Думаю, команда подсела и это было заметно. Молодцы, что выдержали темп, в принципе", — похвалил свою команду Огиря.