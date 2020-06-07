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Сергей Шебек: Результативная ошибка Дердо повлияла на итоговый результат матча Олимпик - Мариуполь

Премьер-лига
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Олимпик - Мариуполь 2:2. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Результативная ошибка Дердо повлияла на итоговый результат матча Олимпик - Мариуполь
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Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал судейство матча 25-го тура УПЛ "Олимпик" - "Мариуполь".

Как отметил Сергей Александрович, арбитр в поле Александр Дердо допустил результативную ошибку.

"Ключевой для судейства момент произошел на 18-й минуте, когда Дердо не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в сторону ворот "Мариуполя". Пошла подача / прострел, Быков умышленно выставил руку, нагнув при этом плечо, и остановил полет мяча. Это заслуживало назначения пенальти и желтой карточки для нарушителя", - говорит эксперт.

"Почему Дердо не отреагировал на фол? Он был в хорошей позиции, игроки не перекрывали ему обзор, но, предполагаю, он не видел момент, потому что Быков сыграл дальней от Дердо рукой. Но это не снимает ответственности с рефери. Также стоит упомянуть об ассистенте Матяже, ведь тот мог лучше видеть ситуацию и просигнализировать коллеге в поле о необходимости назначения пенальти. Но мы уже не раз видели, когда ассистенты работают по принципу "моя хата с краю". Отмечаем плохую командную работу бригады", - добавил Сергей Шебек.

"Тяжелый момент для ассистента был на 33-й минуте, когда "Олимпик" забил гол, а Матяж зафиксировал офсайд. Но там все определили миллиметры. Ассистенту было трудно определить истину, поэтому доверимся его решению. Но отмечать ошибку Дердо как результативную должны, потому что игра завершилась 2:2 и это повлияло на итоговый результат", - отметил экс-арбитр ФИФА.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Сергей Шебек УПЛ
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