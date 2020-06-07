Сергей Шебек: Результативная ошибка Дердо повлияла на итоговый результат матча Олимпик - Мариуполь

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал судейство матча 25-го тура УПЛ "Олимпик" - "Мариуполь".

Как отметил Сергей Александрович, арбитр в поле Александр Дердо допустил результативную ошибку.

"Ключевой для судейства момент произошел на 18-й минуте, когда Дердо не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в сторону ворот "Мариуполя". Пошла подача / прострел, Быков умышленно выставил руку, нагнув при этом плечо, и остановил полет мяча. Это заслуживало назначения пенальти и желтой карточки для нарушителя", - говорит эксперт.

"Почему Дердо не отреагировал на фол? Он был в хорошей позиции, игроки не перекрывали ему обзор, но, предполагаю, он не видел момент, потому что Быков сыграл дальней от Дердо рукой. Но это не снимает ответственности с рефери. Также стоит упомянуть об ассистенте Матяже, ведь тот мог лучше видеть ситуацию и просигнализировать коллеге в поле о необходимости назначения пенальти. Но мы уже не раз видели, когда ассистенты работают по принципу "моя хата с краю". Отмечаем плохую командную работу бригады", - добавил Сергей Шебек.