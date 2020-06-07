Александр Бабич: Радует, что ребята проявили характер в таких тяжелых погодных условиях

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал ничью с "Олимпиком" в матче 25-го тура УПЛ.

"Первый матч после такой большой паузы… Мы понимали, что игра будет очень нелегкой из-за того, что у нас не было игрового тонуса. Тех двухсторонок, которые мы играли, было недостаточно.

Тем не менее, пока были силы, мы очень качественно работали, играли в прессинге, старались контролировать мяч. Но по мере накопления усталости стали допускать ошибки, и соперник стал ловить нас на контратаках.

Радует, что ребята проявили характер в таких тяжелых погодных условиях. Забили два мяча, были еще моменты. Получилась достаточно интересная игра, которая, думаю, понравилась телезрителям", - рассказал Александр Бабич.