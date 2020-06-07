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И.О. наставника Олимпика Климовский: Могли развить свое преимущество, но судья не поставил пенальти

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Климовский подвел итоги ничьи с "Мариуполем"

И.О. наставника Олимпика Климовский: Могли развить свое преимущество, но судья не поставил пенальти
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Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский поделился мыслями после матча с "Мариуполем" в рамках 25-го тура УПЛ.

"Мне понравилась игра в исполнении нашей команды. Мы забили быстрый гол, могли развить свое преимущество, но судья, почему-то, не поставил пенальти, когда мяч попал в руку игроку Мариуполя. На мой взгляд, в том эпизоде был очевидный "одинадцатиметровый".

При этом мы пропустили необязательный гол со стандарта, и первая половина игры закончилась вничью. В перерыве мы поговорили с ребятами, вышли на второй тайм с правильным настроем. Практически весь тайм владели инициативой, создавали моменты, забили гол.

Не использовали еще два выхода один в один с вратарем. Опять ошиблись при стандартном положении – 2:2. Не будем забивать – не будем выигрывать. Я доволен тем, как выглядела сегодня наша команда, но, считаю, что мы упустили победу", - рассказал Игорь Климовский.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) УПЛ Игорь Климовский
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Источник:
ФК "Олимпик"
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