И.О. наставника Олимпика Климовский: Могли развить свое преимущество, но судья не поставил пенальти

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский поделился мыслями после матча с "Мариуполем" в рамках 25-го тура УПЛ.

"Мне понравилась игра в исполнении нашей команды. Мы забили быстрый гол, могли развить свое преимущество, но судья, почему-то, не поставил пенальти, когда мяч попал в руку игроку Мариуполя. На мой взгляд, в том эпизоде был очевидный "одинадцатиметровый".

При этом мы пропустили необязательный гол со стандарта, и первая половина игры закончилась вничью. В перерыве мы поговорили с ребятами, вышли на второй тайм с правильным настроем. Практически весь тайм владели инициативой, создавали моменты, забили гол.

Не использовали еще два выхода один в один с вратарем. Опять ошиблись при стандартном положении – 2:2. Не будем забивать – не будем выигрывать. Я доволен тем, как выглядела сегодня наша команда, но, считаю, что мы упустили победу", - рассказал Игорь Климовский.