Отработка пенальти и игры в большинстве. Динамо - Александрия 5:1

Алексей Михайличенко не изменил себе и пошёл на достаточно серьёзную ротацию. Выставить Кадири в центре обороны вместе с Шабановым вынудила нужда (Попов и Бурда из-за дисквалификации и травмы соответственно ещё не готовы к возвращению на поле). Вместо Вербича / де Пены слева в середине поля неожиданно вышел Андриевский, а на противоположном фланге вновь оказался Цитаишвили. Также отмечаем появление в воротах Бойко, а не Бущана. У Владимира Шарана оказалось всего одно изменение по сравнению с победой над "Зарёй": Банада поменял Грицука в середине поля.

На прошлых выходных Цитаишвили создал единственный гол "Динамо" в ворота "Шахтёра". Сейчас Гео вновь оказался в эпицентре: молодой вингер взял игру на себя и упал в штрафной после контакта с Ковальцом. К 11-метровой подошёл Буяльский, но проиграл дуэль Панькиву, однако он же вместе с Кендзёрой первым оказался на подборе, закотив таки мяч за линию ворот гостей.

Спустя шесть минут Киев заработал ещё один пенальти. Русин открылся на заброс от Кендзёры и не удержался на ногах после руки на плечах от Дубры. Назарий сам вызвался исполнять "точку" и пробил намного уверенее Буяльского - 2:0.

Что интересно, "Александрия" сократила отставание также при помощи пенальти: Кадири локтем зацепил лицо Ситало. Виталий Романов дал ганцу жёлтую и предложил Гречишкину исполнить 11-метровый - Дмитрий с "точки" зарядил очень мощно в цель.

И помимо трёх пенальти было, что вспомнить. Например, "Александрия" развернула шикарную многоходовку правым флангом, ключевым звеном которой стал Банада - Евгений после скидки Ситало метров с четырнадцати в касание пробил выше. Неплохо из пределов штрафной прикладывался Ковалец, но в борьбе не выкрутил мяч под правую стойку. А у противоположных ворот Кадири в качестве реабилитации едва не забил, замыкая фланговую подачу.

Вторую половину соперники начали довольно осторожно. Катализатором изменений стал Дубра, который в центре поля заработал для себя вторую жёлтую за фол на том же Русине. "Александрия" вменьшинстве начала сыпаться, подарив "Динамо" несколько моментов у своих ворот: Буяльский в касание практически из 11-метровой точки пробил рядом с левой стойкой, Миколенко позже зарядил в стойку, но со второй попытки крайний защитник киевлян пробил Панькива.

Последние полчаса уже больше напоминали игру по счёту, хотя верный шанс сократить до минимума отставание у гостей был: в быстрой атаке левым краем с переводом мяча в центр Задерака "парашютом" попал в перекладину ворот. Но Киев на финальном отрезке выглядел убедительней благодаря численному преимуществу и зонам, которые "Александрия" оставляла. Как итог - уже совершенно деморализованного соперника добили де Пена, замкнувший прострел Кендзёры, и Буяльский, разобравшись с Бухалом и пробив мимо Панькива с линии штрафной.

"Динамо" сравнялось по очкам с "Зарёй" - через неделю нас ожидает очный матч претендентов на Лигу чемпионов. "Александрия" остаётся пятой и в следующем туре получает шанс достать "Десну".

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Виктор Нижник (Винница)

Динамо - ФК Александрия 5:1

Голы: Виталий Буяльский 14, Назарий Русин 20 (пен.), Виталий Миколенко 65, Карлос Де Пена 81, Виталий Буяльский 84 - Дмитрий Гречишкин 32 (пен.)

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 62), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 62), Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунн 85), Артем Шабанов, Назарий Русин (Франсиско Соль 74), Томаш Кендзёра (Бенито 85)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 69), Максим Третьяков (Дмитрий Шастал 80), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 69), Артём Ситало (Денис Безбородько 69), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 59), Каспарс Дубра

Предупреждения: Сергей Сидорчук 7, Мохаммед Кадири 31, Владимир Шепелев 45+2, Александр Андриевский 50 - Каспарс Дубра 20, Каспарс Дубра 55

Удаление: Каспарс Дубра 55 (вторая жёлтая)

Нереализованный пенальти: Виталий Буяльский 14 (вратарь)