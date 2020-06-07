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Отработка пенальти и игры в большинстве. Динамо - Александрия 5:1

Премьер-лига
(5 голосов)

Киев продолжает гонку с "Зарёй"

Отработка пенальти и игры в большинстве. Динамо - Александрия 5:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Михайличенко не изменил себе и пошёл на достаточно серьёзную ротацию. Выставить Кадири в центре обороны вместе с Шабановым вынудила нужда (Попов и Бурда из-за дисквалификации и травмы соответственно ещё не готовы к возвращению на поле). Вместо Вербича / де Пены слева в середине поля неожиданно вышел Андриевский, а на противоположном фланге вновь оказался Цитаишвили. Также отмечаем появление в воротах Бойко, а не Бущана. У Владимира Шарана оказалось всего одно изменение по сравнению с победой над "Зарёй": Банада поменял Грицука в середине поля.

На прошлых выходных Цитаишвили создал единственный гол "Динамо" в ворота "Шахтёра". Сейчас Гео вновь оказался в эпицентре: молодой вингер взял игру на себя и упал в штрафной после контакта с Ковальцом. К 11-метровой подошёл Буяльский, но проиграл дуэль Панькиву, однако он же вместе с Кендзёрой первым оказался на подборе, закотив таки мяч за линию ворот гостей.

Спустя шесть минут Киев заработал ещё один пенальти. Русин открылся на заброс от Кендзёры и не удержался на ногах после руки на плечах от Дубры. Назарий сам вызвался исполнять "точку" и пробил намного уверенее Буяльского - 2:0.

Что интересно, "Александрия" сократила отставание также при помощи пенальти: Кадири локтем зацепил лицо Ситало. Виталий Романов дал ганцу жёлтую и предложил Гречишкину исполнить 11-метровый - Дмитрий с "точки" зарядил очень мощно в цель.

И помимо трёх пенальти было, что вспомнить. Например, "Александрия" развернула шикарную многоходовку правым флангом, ключевым звеном которой стал Банада - Евгений после скидки Ситало метров с четырнадцати в касание пробил выше. Неплохо из пределов штрафной прикладывался Ковалец, но в борьбе не выкрутил мяч под правую стойку. А у противоположных ворот Кадири в качестве реабилитации едва не забил, замыкая фланговую подачу.

Вторую половину соперники начали довольно осторожно. Катализатором изменений стал Дубра, который в центре поля заработал для себя вторую жёлтую за фол на том же Русине. "Александрия" вменьшинстве начала сыпаться, подарив "Динамо" несколько моментов у своих ворот: Буяльский в касание практически из 11-метровой точки пробил рядом с левой стойкой, Миколенко позже зарядил в стойку, но со второй попытки крайний защитник киевлян пробил Панькива.

Последние полчаса уже больше напоминали игру по счёту, хотя верный шанс сократить до минимума отставание у гостей был: в быстрой атаке левым краем с переводом мяча в центр Задерака "парашютом" попал в перекладину ворот. Но Киев на финальном отрезке выглядел убедительней благодаря численному преимуществу и зонам, которые "Александрия" оставляла. Как итог - уже совершенно деморализованного соперника добили де Пена, замкнувший прострел Кендзёры, и Буяльский, разобравшись с Бухалом и пробив мимо Панькива с линии штрафной.

"Динамо" сравнялось по очкам с "Зарёй" - через неделю нас ожидает очный матч претендентов на Лигу чемпионов. "Александрия" остаётся пятой и в следующем туре получает шанс достать "Десну".

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Виктор Нижник (Винница)
Динамо - ФК Александрия 5:1
Голы: Виталий Буяльский 14, Назарий Русин 20 (пен.), Виталий Миколенко 65, Карлос Де Пена 81, Виталий Буяльский 84 - Дмитрий Гречишкин 32 (пен.)
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 62), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 62), Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунн 85), Артем Шабанов, Назарий Русин (Франсиско Соль 74), Томаш Кендзёра (Бенито 85)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 69), Максим Третьяков (Дмитрий Шастал 80), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 69), Артём Ситало (Денис Безбородько 69), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 59), Каспарс Дубра
Предупреждения: Сергей Сидорчук 7, Мохаммед Кадири 31, Владимир Шепелев 45+2, Александр Андриевский 50 - Каспарс Дубра 20, Каспарс Дубра 55
Удаление: Каспарс Дубра 55 (вторая жёлтая)
Нереализованный пенальти: Виталий Буяльский 14 (вратарь)

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (105)
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York (Донецк)
07.06.2020 в 20:04
Поздравляю ДК с победой ,ахаха
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 20:02
Донецькі це діагноз, патологія.
Ответить
+1
-2
ascent (Луксор)
07.06.2020 в 20:03
Давай-давай объединяй страну
Ответить
+1
-1
мы за динамо (киев)
07.06.2020 в 19:58
судді в цьому матчі більш ніж занадто
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:57
Ролдж
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:57
Шмм7р78изь
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:56
Скільки смердючої кротівні. Бомжі негодують.
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:54
Сови, що страждають у ахметівський клітці повтікають, тоді кроти будуть боротися з Маріуполем за 6 місце.
Ответить
+4
-3
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 19:56
Я тебе буду делать сыктым, если не ответишь на мой вопрос ниже. Мура не джан.
Ответить
+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:59
Кет кутах, джеляб
+1
-1
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 20:05
Сыктым сыктым уже! Если хочешь, чтобы я тебя более не унизил, не позорься! А твои выходки щенок, тебя не красят. Будь мужчиной!
0
0
avatar
Your Friend (Львів)
07.06.2020 в 19:50
Ого, скільки кротохверми набігло погадити аби що. Дивилися б краще на свій кротоклюб, який без стареньких бразилів ніщо і звати його ніяк, що через пару років ми й побачимо.
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:52
ддб
Ответить
+2
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 20:05
для дебилов: ддб - дурень думкою багатіє
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.06.2020 в 19:49
Динамо и болельщиков с победой, а таврия19752009 nugapac и путинская шлюха.
Ответить
+7
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 19:44
ДК нічого особливого не показало, така собі гра. Перемога навіть не на класі а за рахунок випадку. І з такою грою років 7-8 назад боролись би за 5-6 місце. Але писати. що хтось щось купив. чи що суддя не правий це вже дилетанство або просто тупе бажання обгадити ДК.
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+2
-3
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:52
конечно судья виноват..нужны ведь оправдания .. Когда этот судья удалил в одном матче Драговича и Хачериди то тогда не которые кричали что Романов лучший футбольный судья в Украине..
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 19:39
Дырку втянут на 2е место. Суркис в этих делах дока)
Ответить
+2
-10
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:41
То есть судья подсудил ДИНАМО..
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:41
ещё 7 туров - шд может знатно спутать карты)))
Ответить
+1
-4
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:42
слить матч..
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2020 в 19:43
Слить ДК))????... да ну ... вряд ли. Если только U-19 выпустят.
+1
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 19:44
Надеюсь,что Шахта,досрочно став чемпионом,спутает суркам...малину
0
-6
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:47
суркам малину может спутать само ДИНАМО с Михайличенко..
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:47
и это будет вдвойне ржачно!)))
+1
-5
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2020 в 19:47
На игру с Десной ШД приедет чемпионом , вот и посмотрим ...)))
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:49
дадада!))) и я о том же)))
+1
-4
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2020 в 19:35
Как и предполагал. Александрию разобрали на атомы... туча пеналей таких, что можно было ни один не поставить, куча карточек. Жара в таблице.
Ответить
+3
-5
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:38
То есть судья пи.....рас..
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2020 в 19:41
А х.з. кто там кто ... но игра была унылая , хоть и забито много (((
0
-4
ysebe1970 (Бровары)
07.06.2020 в 19:44
игра слабая потому что уровень игроков такой..
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:31
кстати, всех НОРМАЛЬНЫХ болельщиков (любых команд) - с праздником ТРОИЦЫ!
Ответить
+4
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2020 в 19:50
С утра трОица, вечером троИца...
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:51
смотря сколько принимаецца)))
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 20:06
что-то кол-во ненормальных зашкаливает в процентном соотношении (пока 4:4) - это очень плохо
0
0
Геродот (Винница)
07.06.2020 в 19:30
В первом тайме Александрия еще более-менее держалась, а во втором рассыпалась. Ключевой момент - удаление Каспарса Дубры на 55 минуте игры. Почти тайм играть в меньшинстве против даже нынешнего Динамо сложно. К тому же Динамо показало хороший настрой на игру. Победа его закономерна. Александрии будет сложно далее бороться за медали. В следующем туре игра дома с Десной , а потом выезд в Киев к Шахтеру. Не выиграют у Чернигова - так и будут на 5 месте. Не думаю, что Шахтер позволит Александрии опять сыграть с ними вничью. Разве что Каштру опять выставит молодняк на игру.
Ответить
+4
-2
Матч Футболович
07.06.2020 в 19:28
Болелы Александрии, Зари и Десны в этом сезоне на своей шкуре прочувствуют, что такое дырявая священная корова, которую будут затаскивать на второе любой ценой. Надо будет 4 пеналя сделать, три удаления, минут 10 добавить, да на крайняк компьютером нарисуют)) дырко-кал подковёрный
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+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:27
"порадовал" комментатор, который не смог отличить "мухомора" шабанова от сидорчука с короткой причёской (после дальнего удара на последних минутах матча)! П - профессионализм!
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+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
07.06.2020 в 19:23
Настоящим болельщикам Динамо видемо стыдно за такую игру . Потому за всех отдуваются 2 тролля от Динамо
Ответить
+6
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 19:24
Так и есть.
Ответить
+3
-8
avatar
waleo (Киев)
07.06.2020 в 19:13
кротофанов бомбит)))
Ответить
+7
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:14
Упиваються власною блювотиною...
Ответить
+5
-7
avatar
waleo (Киев)
07.06.2020 в 19:32
да на здоровье)))
+3
-2
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 19:41
амджух вар?
0
-4
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 19:42
амджух вар?
+2
-3
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 19:44
Чё молчишь? Амджух вар?
+1
-4
avatar
radikale (Донецк)
07.06.2020 в 19:45
Мурка, иди в свой шалаш и не позорь армян.
+1
-4
Trztrqtr (Украина)
07.06.2020 в 19:23
Не ошибусь если скажу что кротофанам наверняка вообще пох на мышиную возню за 2-5 места, при плюс 16:)
Ответить
+5
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 19:25
Да,нам,кротам,пох на эту возню в болоте.
+2
-6
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
07.06.2020 в 19:29
Вы уже побомбили на прошлой неделе
Ответить
+2
-2
avatar
waleo (Киев)
07.06.2020 в 19:33
попал в точку)
Ответить
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:35
продолжай массировать свою точку и больше никому об этом не говори
+1
-4
avatar
waleo (Киев)
07.06.2020 в 19:40
шо почувствовал уже, потерпи немного)
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:45
голубосердечные уже даже не боятся палиться - всё ради славы (3,14.арчука)
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 19:12
Цирк с участием ФК Дк продолжается.2е место любой ценой?)
Ответить
+7
-3
avatar
Инспектор ( )
07.06.2020 в 19:05
Пан Шаран пора учить игроков играть в футбол
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:11
для этого нужно чаще тренировать на поле размером примерно 105 м х 68 м, а не на арене диаметром 13 м
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+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2020 в 19:42
+1
-2
Sandra777 (Львів)
07.06.2020 в 19:05
По ходу Вербіч пішов шляхом Родрігеса )))
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+1
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.06.2020 в 19:01
Отработка редакцией денег и делёж их втихаря в меньшинстве.
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+3
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2020 в 19:40
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:01
Одні ахметівські дегенерати відписалися. Дійсно, Суркіс відвалив кожному гравцю Олександрії по 500 тис баксів, а судді мабуть мільйон.
Ответить
+4
-6
avatar
Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 19:02
видать ты всё знаешь
Ответить
+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:04
А то
+3
-7
leobmw3 (Киев)
07.06.2020 в 19:00
шахтер берегись динамо на ходу
Ответить
+3
-5
avatar
Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 19:02
видели уже
Ответить
+9
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:03
Ми усі бачимо який шмохтар в єврокубках без ахметівського суддівства. Навіть Загреб їх майже згвалтував.
Ответить
+4
-9
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:06
Мы видим шахтер в 1/8 ле, видим Шахтер , который сует по 3 Динамо, где динамо, черт белоголубой?
+10
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:10
Ну й що минулого року кроти з тріском вилетів в 116 лє, зараз трохи затримався. Там фінти проституток типа степашки не проходять.
+2
-9
Trztrqtr (Украина)
07.06.2020 в 19:11
Но-но. Почетное звание бело-ГОЛУБОГО черта давно застолбил за собой Квашин-Шариков
+5
-2
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:11
Ты кретин, Динамо не выходит из группы с лугано и копенгагеном, как ты вообще можешь сравнивать клуб который в топе и клуб, который пробил дно?
+7
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:13
Динамо грало у півфіналі лч а шмохтар може там лише відсмоктати.
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:15
грало... КАДА??? тупик ты одноклеточный! приплети ещё победы динамо в кк и суперкубке во времена ссср! или ссышь этим временем оперировать?
+3
-2
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:15
Ясно, очередной дауненок, застрявший в 90х, спящий дома с конспектами лобана под подушкой. Иди открой Википедию, чекни кто выиграл последний кубок уефа , сын деда панаса
+5
-2
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:17
Жди осенью, будем на олимпийском лч с черно оранжевыми сетками )
+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:17
Не виграв а купив кривавий Наперсточник, бо нормальні клуби забили болт на цей турнір.
+2
-6
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:17
Да, я забыл, что в полуфинале трахнули твой любимый клуб , сори, шавка
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:18
и как АХНУЛИ!!!! но они ж потом скулили: ах, если бы мы выиграли у ШАХТЁРА, то блаблабла
+3
-2
support (Kyiv)
07.06.2020 в 19:30
Псина сутулая, хули ты свой хавальник прикрыл и перестал скулить ?
+2
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
07.06.2020 в 19:31
У него "аргументы" закончились
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:37
там один argueМЕНТ - "самдурак"
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2020 в 19:37
Он вывалил свой аргумент... Все засмеялись.
+2
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 18:59
Пенальті і карточки по праву. Хіба що Сидорчуку можна було не давати.
Ответить
+4
-2
Trztrqtr (Украина)
07.06.2020 в 18:59
У Шарикова-Квашина сегодня тройной оргазм. Один из-за того что ему насовали соплеменники с его палаты, а оставшиеся два-из-за того что выиграл его любимый клуб, ведь это так редко бывает
Ответить
+6
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:33
сквиртует где-то, пересматривая мегаголы господ)))
Ответить
0
-2
support (Kyiv)
07.06.2020 в 18:59
Защитники Александрии уровня середняка первой лиги, латыш вообще нло
Ответить
+5
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 19:01
обозначение защиты удалось-
Ответить
+2
-3
avatar
svat1303 (Днепр)
07.06.2020 в 18:56
Динама чемпион.Кубок интертото был бы ваш.
Ответить
+2
-7
avatar
Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 18:55
хороший спектакль-отдала Ал. долг за выиграш над Зарей, к тому же разрешили забить побольше что бы при РАВНЫХ очках дк было выше ЗАРИ а то немного испугались тогда когда разговор был о завершение ЧУ и даже судом грозились...
Ответить
+3
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:04
У наступному турі ще й зоря віддасть
Ответить
+1
-7
absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 18:53
Кто-то видел Шепелева за 90 минут? Если да, позвоните Суркису. :)
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 18:56
а кто это?)))
Ответить
+6
-2
avatar
svat1303 (Днепр)
07.06.2020 в 18:58
Бывший хоккеист спартака м.
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:06
суркис??? в обществе профсоюзов играли жиды?)))
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:11
Усі донецькі мало того що тупі, то ще й антисеміти
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:13
уси тупи - просто тупи (нэзалэжно вид мисця народжэння чы прожывання)
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 19:15
Та ні не всі але такі як ти це невиліковно. На жаль.
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:17
дятел, расставь знаки препинания, потом можешь обращаться
+5
-1
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Беркут88 (Тернопіль)
07.06.2020 в 18:53
Сумно було дивитись на те як Олександрія абсолютно не бажала грати
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+7
-5
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Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 18:55
долЖок
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+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 18:56
кошечки куклачёва справились с номером)))
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+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 18:52
вторая жк = кк - левая!
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+5
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 18:53
Абсолютно верно.
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+5
-5
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 19:01
А ви в стєпашки спитайтесь. як він нокдаун получив після доторку комаря до його носу))
+7
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2020 в 19:05
тебе в глаз комар залетит - будешь полчаса его "промаргивать"
+5
-3


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