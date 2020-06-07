Львов - Днепр-1 1:2. Победа при спорном решении арбитра

Завершали 25-й тур игрой в Днепре. "Львов" приехал в гости к "Днепру-1", чтобы провести домашний матч. Пока что, COVID-19 не позволяет проводить футболь во Львове (в отличии от конгресса УАФ) и потому днепряне провели выездной матч на родном стадионе.

В составе номинальных гостей в старте вышел Владислав Супряга. Неделю назад он не попал в заявку из-за повреждения, но сегодня был готов играть и Михайленко положился на лучшего бомбардира. Также отметим выход Цурикова, который стал одним из героев первой половины.

"Львов" сумел приятно удивить зрителя во время первой половины. Команда Меликяна не стремилась владеть мячом, сходу показав, что они делают ставку на контратаки. Быстрым бразильцам такая тактика пришлась по душе и им удалось создать сразу несколько неплохих атак, одна из которых привела к забитому голу. Ключевую роль в этом взятии ворот взял Лопыренок, который возле своей штрафной пролетел мимо мяча, позволив Шине выйти на ударную позицию. Вингер мог отдавать на партнера, но положился на свои силы, выстрелив в дальний угол - Юрчук был бессилен.

У подопечных Михайленко в созидании все было не очень хорошо, как неделю назад, но свои несколько моментов они выстрадали. Самым опасным из которых стал удар Адамюка после углового, однако Сарнавский, каким-то магическим образом, вытянул мяч из девятки, не позволив отличиться экс-игроку "Львова". И все таки на перерыв команды ушли с равным счетом. Булеца зашел в штрафную с фланга и совершил не самый удачный навес. Мяч попал в спину Борзенко, а после отлетел на ногу Цурикову - полузащитник пушечным выстрелом отправил круглого в сетку. Никаких вопросов к голкиперу львовян быть не может.

15-минутный отдых точно пошел на пользу днепрянам, так как во втором тайме они смогли серьезно прибавить. В атаке у них стало больше конструктива, а у Сарнавского существенно прибавилось работы. Сначала он отбил выстрел от Булецы, который летел в дальний угол, а после совершил двойной сейв после ударов Когута и Хобленко (Алексей заменил Супрягу, который текущий матч себе в актив занести не сможет).

Прежде, чем перейти к кульминации матча, стоит обсудить сразу два спорных момента матча, которые могли бы повлиять на ход противостояния. В первом тайме мяч встретился с рукой Логинова в штрафной "Днепра-1" и хозяева матча активно накинулись на Козыка, требуя 11-метровый. Однако в этом эпизоде сложно не согласиться с действиями арбитра, ведь круглый попал в руку после отскока от защитника и от газона. А вот при счете 1:1 Богунов упал после контакта с ногой Лопыренка и судья имел все основания указывать на точку. Свисток прозвучал, но лишь для того, чтобы показать Ярославу желтую за симуляцию. Очень спорное решение, которое вызвало бурную реакцию у Егише Меликяна. Кто знает, возможно лимит на пенальти был исчерпан в матче "Динамо" - "Александрия".

Футболистов "Днепра-1" действия арбитра не смутили и они продолжили бежать в атаку, надеясь вырвать победу в не самом простом поединке. И за свой характер они были по итогу вознагражденны. Хобленко сыграл в стеночку с Булецой и без особых препятствий защитников нанес удар на самом краю штрафной. Не сказать, что Сарнавский в этом голе виноват, но шанс отбить выстрел форварда соперника у него точно был.

После игры будет ходить много разговоров о действиях арбитра и об украденных очках у номинальных хозяев. Но если брать игру в целом, то обе команды провели достойный поединок. "Львов" провел отличный первый тайм против соперника, который превосходил его в классе, качественно контратаковал и имел несколько неплохих моментов. "Днепр-1" показал характер, был на голову сильнее оппонента во второй 45-минутке и все таки вырвал победу. Сейчас именно команда Михайленко - лучшая команда во второй шестерке.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Владимир Журибида (Луцк), Михаил Маланчук (Черновицкая область)

ФК Львов - СК Днепр-1 1:2

Голы: Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 31 - Андрей Цуриков 42, Алексей Хобленко 87

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Фелипе Матеус Яковелли (Ярослав Богунов 63), Велвес Сантос (Назарий Ныч 63), Игорь Гончар, Антон Братков, Жонатан Лима (Владислав Приймак 77), Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Егор Клименчук 76), Джоэль Бопесу

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Сергей Булеца, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Юрий Вакулко 59), Лукас Тейлор (Александр Назаренко 73), Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 73), Максим Лопырёнок, Владислав Супряга (Алексей Хобленко 59)

Предупреждения: Джоэль Бопесу 44, Ярослав Богунов 82 - Максим Лопырёнок 10, Лукас Тейлор 48