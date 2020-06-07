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Динамо - ФК Александрия 5:1. Погром по-киевски. Видеообзор матча
Разгромная победа в исполнении подопечных Михайличенка
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура "Динамо" - "Александрия".
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Виктор Нижник (Винница)
Динамо - ФК Александрия 5:1
Голы: Виталий Буяльский 14, Назарий Русин 20 (пен.), Виталий Миколенко 65, Карлос Де Пена 81, Виталий Буяльский 84 - Дмитрий Гречишкин 32 (пен.)
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 62), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 62), Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунн 85), Артем Шабанов, Назарий Русин (Франсиско Соль 74), Томаш Кендзёра (Бенито 85)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 69), Максим Третьяков (Дмитрий Шастал 80), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 69), Артём Ситало (Денис Безбородько 69), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 59), Каспарс Дубра
Предупреждения: Сергей Сидорчук 7, Мохаммед Кадири 31, Владимир Шепелев 45+2, Александр Андриевский 50 - Каспарс Дубра 20, Каспарс Дубра 55
Удаление: Каспарс Дубра 55 (вторая жёлтая)
Нереализованный пенальти: Виталий Буяльский 14 (вратарь)