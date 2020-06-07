Алексей Михайличенко: Сыграл факт, что во втором тайме мы старались контролировать и играть острее

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче 25-го тура УПЛ.

– Казалось, что после 2:0 можно было завершать матч. Вам так не показалось?

– Честно говоря, очень бы хотелось этого. Тем более, футбол, который мы показали в первые минуты, был достаточно хорошим. Но зная "Александрию" как команду с характером, волевую, мы прекрасно понимали, что нельзя ей давать шанс вернуться в игру. Но, к сожалению, мы его дали.

Потом была обоюдоострая игра. Наверное, сыграл факт, что во втором тайме мы старались контролировать и играть более острее. Наверное, это и привело к удалению, после которого немного стало легче.

Не имея много игровой практики, при такой жаре, в меньшинстве "Александрии" было тяжело противостоять "Динамо". Рад, что мы не остановились, продолжали играть на победу, а не удерживать счет. Создали достаточное количество моментов, а самое главное – и реализовали их.

- Романова знают как арбитра, который дает много карточек. Вы как-то корректировали игру из-за этого?

– Конечно. Мы предупреждали, что может быть много карточек в начале матча. Вы сами понимаете, что потом психология немного меняется, потому что боишься любого столкновения, стыка, чтобы не получить вторую желтую. Борьбы было много, от нее никуда не денешься.

- Миколенко играл слева будто сам, хоть и рисовали на схеме Буяльского над ним.

– Кто рисует схемы – тем и задавайте вопросы. У меня другие схемы.

- Много говорили о Цитаишвили. Но с "Шахтером" у него ассист, сегодня – пенальти заработал. Как оцените его игру?

– Мы даем шанс. Он очень хочет играть, доказать. Пожалуйста – есть возможности, воспользуйся ими. Все зависит от него. Никто не будет действовать в ущерб себе. Если игрок готов, у него есть возможности – выходи и доказывай.

Но нужно доказывать не эпизодом, а качеством игры не в одном, а в ряде матчей. Это очень важно, особенно для молодого игрока. Он старается, что-то получается, что-то нет. Он работает, мы подсказываем. Стараемся сделать его более разнообразным.

Переход из юношеского во взрослый футбол не совсем легок. Задачи сложнее, футбол быстрее, защитники сильнее, играть нужно в обороне и атаке. Желаю ему успеха. Верю, что у него все получится.

- Кадири в центре обороны. Слышали, что Бойко ему очень много подсказывает.

– Он универсальный игрок. Может сыграть и в центре зашиты. Много провел матчей на этой позиции, как и опорного полузащитника, которые очень похожи. Мы также учитываем, что Кадири имеет не так много игровой практики, поэтому нужно было ему подсказывать. Он допустил несколько оплошностей. В одних случаях соперник может наказать, в других – нет.

- Какое было настроение в команде после матча с "Шахтером" (1:3)?

– Настроение было таковым, что нужно смотреть вперед, готовиться к следующему матчу. Доказывать прежде всего себе, болельщикам, президенту, что это было недоразумение, показывать свою игру и двигаться дальше. Никто в спорте не застрахован от поражений. Но их нужно воспринимать нормально. Нужно пропустить их через себя, сделать выводы и двигаться дальше.

- У нас уже можно запускать болельщиков на стадионы? Или еще рано?

– Я не рискну говорить да или нет. Футбол без зрителей – полумертв. Кто привык видеть полные трибуны и слышать своих болельщиков, прекрасно это понимают. Нет того нерва игры, который невозможно создать голосовыми заменителями. Это только реакция болельщика, его азарт, которые очень важны для футболистов.

Но в этой ситуации футбол и все остальное отходит на второй план, если на чаше весов – жизнь, – рассказал Алексей Михайличенко в эфире FootballHub.