Томаш Кендзера: По счету матч легкий, но я бы так не сказал. У Александрии тоже были моменты

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче 25-го тура УПЛ.

- Каково играть на одном фланге с Цитаишвили?

- Думаю, хорошо. Мы раньше играли так на сборах, много матчей вместе сыграли, чувствуем друг друга на поле.

- Сегодня легкий матч? Счет 5:1.

- По счету - легкий. Но я бы не сказал, что матч легкий. У "Александрии" тоже были моменты, мы ошибались. Счет показал, что мы победили 5:1 и были лучше.

- Кто герой матча - Миколенко или Буяльский?

- Не буду говорить, кто герой. Сегодня герой - команда.

- Миколенко праздновал гол, будто рыбу ловил.

- Даже не видел, что он творил там. Смешно это выглядело.

- Его гол понравился?

- Конечно. Каждый гол был очень важным сегодня.

- Не было дрожи в коленьях, когда "Александрия" отыграла один мяч?

- Нет, уверен в своей команде. Думаю, мы хорошо сыграли. Считаю, судья Романов дает многовато карточек, это было видно сегодня.

- Как было играть при пустых трибунах?

- Тяжело. Всегда дома есть поддержка фанатов. Мы это очень чувствуем. Довольны, что фанаты приходят на матчи. На выезде тоже нас поддерживают. Игра без фанатов - не до конца такая, как мы бы хотели.

- В Украине сейчас возможно понемногу возвращать фанов на трибуны?

- Надеюсь, да. Можно сделать так же, как в Польше. Но это все решение минздрава и ответственных за это лиц. Смотрю матчи "Леха", когда есть возможность. С Костевичем еще играл в одной команде, когда он только перешел. Он хороший игрок, но считаю, что Миколенко сильнее него. Думаю, Виталий - самый лучший защитник в сборной Украины и УПЛ, - рассказал Томаш Кендзера.