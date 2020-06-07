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Томаш Кендзера: По счету матч легкий, но я бы так не сказал. У Александрии тоже были моменты

Премьер-лига
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Польский защитник "бело-синих" прокомментировал победу в 25-м туре

Томаш Кендзера: По счету матч легкий, но я бы так не сказал. У Александрии тоже были моменты
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Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче 25-го тура УПЛ.

- Каково играть на одном фланге с Цитаишвили?

- Думаю, хорошо. Мы раньше играли так на сборах, много матчей вместе сыграли, чувствуем друг друга на поле.

- Сегодня легкий матч? Счет 5:1.

- По счету - легкий. Но я бы не сказал, что матч легкий. У "Александрии" тоже были моменты, мы ошибались. Счет показал, что мы победили 5:1 и были лучше.

- Кто герой матча - Миколенко или Буяльский?

- Не буду говорить, кто герой. Сегодня герой - команда.

- Миколенко праздновал гол, будто рыбу ловил.

- Даже не видел, что он творил там. Смешно это выглядело.

- Его гол понравился?

- Конечно. Каждый гол был очень важным сегодня.

- Не было дрожи в коленьях, когда "Александрия" отыграла один мяч?

- Нет, уверен в своей команде. Думаю, мы хорошо сыграли. Считаю, судья Романов дает многовато карточек, это было видно сегодня.

- Как было играть при пустых трибунах?

- Тяжело. Всегда дома есть поддержка фанатов. Мы это очень чувствуем. Довольны, что фанаты приходят на матчи. На выезде тоже нас поддерживают. Игра без фанатов - не до конца такая, как мы бы хотели.

- В Украине сейчас возможно понемногу возвращать фанов на трибуны?

- Надеюсь, да. Можно сделать так же, как в Польше. Но это все решение минздрава и ответственных за это лиц. Смотрю матчи "Леха", когда есть возможность. С Костевичем еще играл в одной команде, когда он только перешел. Он хороший игрок, но считаю, что Миколенко сильнее него. Думаю, Виталий - самый лучший защитник в сборной Украины и УПЛ, - рассказал Томаш Кендзера.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Томаш Кендзёра
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Источник:
FootballHub
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