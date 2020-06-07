Андрей Павелко: Отдельные решения УАФ в борьбе с договорными матчами не имеют аналогов в мире

Президент УАФ Андрей Павелко перед делегатами XXIII Конгресу УАФ рассказал о борьбе с договорными матчами в украинском футболе.

"Украинская ассоциация футбола остается в авангарде национальных ассоциаций Европы и в борьбе с договорными матчами. Несколько лет назад мы начали процесс очищения нашего футбола от этой раковой опухоли. Именно по нашей инициативе вступил в силу профильный закон в Украине, а отдельные решения УАФ в этом направлении не имеют аналогов в мире.

Подтверждение CAS наших позиций в процессе с "Олимпиком", а также в мариупольской деле, которое рассматривалось ранее, свидетельствует о нашей абсолютной беспристрастности и четком соблюдении международного спортивного права.

Важным в отчетный период стал и положительный для УАФ результат рассмотрения дела Мораеса. Благодаря профессиональной работе наших юристов нам удалось защитить важные очки, полученные в первых поединках квалификации Евро-2020 с командами Португалии и Люксембурга", – рассказал Андрей Павелко.