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Андрей Павелко: Отдельные решения УАФ в борьбе с договорными матчами не имеют аналогов в мире

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава УАФ рассказал о борьбе с договорными матчами в УПЛ и ПФЛ

Андрей Павелко: Отдельные решения УАФ в борьбе с договорными матчами не имеют аналогов в мире
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко перед делегатами XXIII Конгресу УАФ рассказал о борьбе с договорными матчами в украинском футболе.

"Украинская ассоциация футбола остается в авангарде национальных ассоциаций Европы и в борьбе с договорными матчами. Несколько лет назад мы начали процесс очищения нашего футбола от этой раковой опухоли. Именно по нашей инициативе вступил в силу профильный закон в Украине, а отдельные решения УАФ в этом направлении не имеют аналогов в мире.

Подтверждение CAS наших позиций в процессе с "Олимпиком", а также в мариупольской деле, которое рассматривалось ранее, свидетельствует о нашей абсолютной беспристрастности и четком соблюдении международного спортивного права.

Важным в отчетный период стал и положительный для УАФ результат рассмотрения дела Мораеса. Благодаря профессиональной работе наших юристов нам удалось защитить важные очки, полученные в первых поединках квалификации Евро-2020 с командами Португалии и Люксембурга", – рассказал Андрей Павелко.

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В статье: ПФЛ Андрей Павелко УПЛ УАФ
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Источник:
УАФ
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.06.2020 в 21:53
Павелка повністю лежить під ахметовим.
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0
0
sergiy_ya (Умань)
07.06.2020 в 21:27
І цей про аналоговнєт починає
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+2
0
Sandra777 (Львів)
07.06.2020 в 21:02
По відкатах вам нема точно рівних
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
07.06.2020 в 21:00
А 2 команды одного хозяина в УПЛ это разве не коррупция...???!!!!
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
07.06.2020 в 21:31
Кто тебе лично мешает начать собственное расследование по этому поводу, и вывести рыжего с Мариком на чистую воду? Или тебя грохнут при первом же подкопе... Не умничай... Я бы это понял, если б Сурок имел чистейшую репутацию, а так как шавка скулить в одну сторону - это по крисиному...
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
07.06.2020 в 21:41
У тебя в голове коррупция, дурень. Тебя уже в смерительную рубашку поместили, деревянный ты гомосек? Или еще бегаешь по палате, петушок?
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0
-2


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