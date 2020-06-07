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Владимир Шаран: Решения арбитра были правильными - не давал игрокам переходить на грубость

Премьер-лига
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Наставник "Александрии" прокомментировал разгромное поражение от киевлян

Владимир Шаран: Решения арбитра были правильными - не давал игрокам переходить на грубость
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 25-го тура УПЛ.

- Конечно, мы надеялись на другой результат. Ехали в Киев, чтобы показать, в первую очередь, хорошую игру, а также добиться положительного результата. Но, к сожалению, только после того, как пропустили два мяча с одиннадцатиметровых, ребята начали выполнять то, чего мы требовали от них. Играли действительно неплохо, могли даже сравнять счет еще в первом тайме. Второй тайм также начали неплохо, прессинговали соперника уже на чужой половине поля, но удаление сыграло свою роль. Поэтому и такой счет - вдесятером команда не справилась со свежими игроками, которые вышли на замену в "Динамо". Этот результат для нас, конечно, отрицательный, но были моменты, которые нам помогут на следующей неделе в матче с "Десной". Поэтому мы поблагодарили ребят за сегодняшнюю игру и готовимся к следующему поединку.

- Сегодня было три пенальти, много нарушений, удаление. В чем причина такого количества фолов, ведь игра не была грубой?

- Да, действительно, я вообще грубости не увидел сегодня, причем со стороны обеих команд. Так трактовал события на поле арбитр Виталий Романов, и, по моему мнению, его решения были правильными - не давал футболистам переходить на грубость. Была жесткая игра, но не грубая... А нарушения - это индивидуальные ошибки игроков, где-то не успевали, где-то кто-то хитрее был в штрафной. Что и привело к трем пенальти. По удалению Дубры, то Каспарс - опытный игрок, но допустил ошибку. Что уж тут поделаешь - это футбол, бывает.

- Этот поединок был для вашей команды, наверное, показательным, ведь таких поединков в нашем чемпионате не много. Какие выводы сделаете для себя в плане построения обороны и, в частности, взаимодействия защиты с центром полузащиты? Поскольку сложилось впечатление, что из этой зоны было много ударов по вашим воротам...

- Действительно, центральные защитники сыграли сегодня не лучшую свою игру. Это было заметно. Поэтому, конечно, какие-то изменения в матче с "Десной" обязательно будут. К опорной зоны у меня особых претензий нет. Разве что после того, как мы остались вдесятером, действительно, из центральной зоны наносились удары, в частности, Буяльский забил. Но после счета 3:1 я решил, что игроков, которые отработали - тех же Ковальца, Ситало, Гречишкина, - опустить ниже, поэтому эта зона и вышла провальной. Хотя два мяча "Динамо" забило с правого фланга, поэтому, повторюсь, замены лучше сработали у киевлян, но к тому времени мы уже остались вдесятером.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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