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Бенито - 8-й нигериец, который сыграл за первую команду Динамо
21-летний хавбек вышел на замену в матче с "Александрией"
В матче 25-го тура УПЛ "Динамо" разгромило "Александрию" 5:1.
Полузащитник киевлян Бенито дебютировал в этом матче за "бело-синих" - хавбек вышел на замену на 84-й минуте.
Таким образом, 21-летний Бенито стал восьмим нигерийцем, сыгравшим за первую команду "Динамо".
Ранее в составе динамовцев играли такие представители Нигерии, как: Франк Темиле, Браун Идейе, Айила Юссуф, Аруна Лукман, Тайе Тайво, Фанендо Ади и Лаки Идахор.
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Источник:Dynamomania
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rjhxb61@ukr.net (киев)
07.06.2020 в 21:37
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