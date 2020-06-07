  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито - 8-й нигериец, который сыграл за первую команду Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито - 8-й нигериец, который сыграл за первую команду Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

21-летний хавбек вышел на замену в матче с "Александрией"

Бенито - 8-й нигериец, который сыграл за первую команду Динамо
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Динамо" разгромило "Александрию" 5:1.

Полузащитник киевлян Бенито дебютировал в этом матче за "бело-синих" - хавбек вышел на замену на 84-й минуте.

Таким образом, 21-летний Бенито стал восьмим нигерийцем, сыгравшим за первую команду "Динамо".

Ранее в составе динамовцев играли такие представители Нигерии, как: Франк Темиле, Браун Идейе, Айила Юссуф, Аруна Лукман, Тайе Тайво, Фанендо Ади и Лаки Идахор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Dynamomania
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.06.2020 в 21:37
К чему намёк, редакция?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...