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ФК Львов - СК Днепр-1 1:2. Видеообзор матча
Хобленко в концовке принес победу днепрянам
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура УПЛ "Львов" - "Днепр-1".
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Владимир Журибида (Луцк), Михаил Маланчук (Черновицкая область)
ФК Львов - СК Днепр-1 1:2
Голы: Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 31 - Андрей Цуриков 42, Алексей Хобленко 87
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Фелипе Матеус Яковелли (Ярослав Богунов 63), Велвес Сантос (Назарий Ныч 63), Игорь Гончар, Антон Братков, Жонатан Лима (Владислав Приймак 77), Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Егор Клименчук 76), Джоэль Бопесу
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Сергей Булеца, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Юрий Вакулко 59), Лукас Тейлор (Александр Назаренко 73), Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 73), Максим Лопырёнок, Владислав Супряга (Алексей Хобленко 59)
Предупреждения: Джоэль Бопесу 44, Ярослав Богунов 82 - Максим Лопырёнок 10, Лукас Тейлор 48