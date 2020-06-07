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Главный санитарный врач Украины: После 10 июня МОЗ рассмотрит вопрос допуска зрителей на трибуны
Виктор Ляшко рассказал, когда МОЗ представит информацию о пропуске болельщиков
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда будет рассмотрен вопрос допуска зрителей на футбольные стадионы.
"После 10 июня, когда разрешат культурные мероприятия, МОЗ будет рассматривать вопрос.
Тогда МОЗ представит официальную позицию касательно возможной даты допуска зрителей на стадионы, касательно количества и процента заполненности стадионов", – рассказал Виктор Ляшко в эфире программы Профутбол.
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Источник:Профутбол
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