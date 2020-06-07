Динамо - Александрия. Романов выбрал формальную, а не творческую манеру судейства

Сразу к сути – судейский эксперт Мирослав Ступар не смог четко выделить ни одной грубой ошибки Виталия Романова в матче "Динамо" - "Александрия" (5:1), несмотря на то, что было три пенальти, семь желтых карточек и одно удаление. Говорит, что у нас такой уровень арбитража – и к этому команды уже должны были привыкнуть и готовиться соответствующим образом.

Например, желтая карточка на седьмой минуте Сидорчуку. Не определяющий момент, но после него игроки обеих команд могли осознать, что нужно минимизировать любой риск сыграть не в рамках правил, ибо будет жесткое наказание от арбитра. Такую уж линию выбрал Виталий Романов. И это его решение, несмотря на то, что игра не была грубой. И несмотря на то, что репутации грубой команды нет ни у "Динамо", ни у "Александрии".

Мирослав Ступар назвал манеру судейства Виталия Романова формальной, а не творческой. То есть, судья сразу начал "гасить" карточками, чтобы не допустить ни малейших вспышек. С этой точки зрения ни к одному пенальти нет претензий. А по удалению Дубры вердикт прост – удаление по формальным признакам. Удалил, потому что выбрал такую ​​манеру арбитража, хотя если бы не было второй желтой на 55-й минуте, то никто особо не выдвигал бы претензий.

Это тот случай, когда судейство не должно быть на первом плане. Оно было одинаковым для обеих команд.