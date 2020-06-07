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Динамо - Александрия. Романов выбрал формальную, а не творческую манеру судейства

Премьер-лига
(1 голосов)

Вроде и без ошибок, но со странной манерой

Динамо - Александрия. Романов выбрал формальную, а не творческую манеру судейства
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу к сути – судейский эксперт Мирослав Ступар не смог четко выделить ни одной грубой ошибки Виталия Романова в матче "Динамо" - "Александрия" (5:1), несмотря на то, что было три пенальти, семь желтых карточек и одно удаление. Говорит, что у нас такой уровень арбитража – и к этому команды уже должны были привыкнуть и готовиться соответствующим образом.

Динамо - Александрия. Романов выбрал формальную, а не творческую манеру судейства - изображение 1

Например, желтая карточка на седьмой минуте Сидорчуку. Не определяющий момент, но после него игроки обеих команд могли осознать, что нужно минимизировать любой риск сыграть не в рамках правил, ибо будет жесткое наказание от арбитра. Такую уж линию выбрал Виталий Романов. И это его решение, несмотря на то, что игра не была грубой. И несмотря на то, что репутации грубой команды нет ни у "Динамо", ни у "Александрии".

Мирослав Ступар назвал манеру судейства Виталия Романова формальной, а не творческой. То есть, судья сразу начал "гасить" карточками, чтобы не допустить ни малейших вспышек. С этой точки зрения ни к одному пенальти нет претензий. А по удалению Дубры вердикт прост – удаление по формальным признакам. Удалил, потому что выбрал такую ​​манеру арбитража, хотя если бы не было второй желтой на 55-й минуте, то никто особо не выдвигал бы претензий.

Это тот случай, когда судейство не должно быть на первом плане. Оно было одинаковым для обеих команд.

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В статье: Виталий Романов Динамо (Киев) Мирослав Ступар Александрия
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Комментарии (8)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.06.2020 в 23:28
Романов судив жорстко. Адепти суркісвсьокупил не помічають очевидні речі- динамівці отримали більше карток при загалом не грубій грі (картка Сидорчуку не очевидна); пенальті ставив в обидва боки; Дубра, котрий мав вже картку умисно зірвав атаку - чиста друга жовта картка.
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Spokoyno (Киев)
07.06.2020 в 23:13
Ну якщо Дубра лише тільки підштовхнув чи притримав за руку... можна було б дійсно "останнім китайським попередженням" закінчити момент, утім він зробив це разом та ще і атаку зупинив! Тепер порівняйте це з карткою Сидорчука... А пенальті там всі скоріш БУЛИ! Принаймні відсотків на вісімдесят, а то і всі дев'яносто.
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 23:22
Дубра чуть-чуть притримав. але внаслідок цього зірвав перспективну атаку. а це ЖК А от карточка Сидорчука була помилкою і він її отримав тільки тому що футболіст Олександрії перед тим героїчно прорвався між двох динамівців і не впав.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
07.06.2020 в 23:10
Чем хуже формальная от творческой манеры судейства?
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 23:19
формальна гірше. адже гроші платять за творчість))
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rjhxb61@ukr.net (киев)
07.06.2020 в 23:21
Пьерлуиджи Коллина - эталон.))
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 23:25
Тут і не поспориш. але судив по правилах і не було симпатій ні до кого. А помилки бувають у всіх.
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 23:03
Так суддя повинен бути формалістом. Є правила, було порушено такий то пункт правил -значить повинно бути покарання. А якщо від цього відіійти. то як не крути одна з сторін звинуватить суддю в "предвзятому суддівстиіві".
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