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Артем Беседин о допинговом скандале: Доктор перепутал таблетки и дал мне свою от головы

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий "Динамо" в подробностях рассказал о антидопинговом эпизоде

Артем Беседин о допинговом скандале: Доктор перепутал таблетки и дал мне свою от головы
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин раскрыл детали антидопингового скандала со своим участием.

- Мы выезжали на матч. Перед этим нас еще и обокрали в гостинице, у доктора Миронова тоже украли, еще у вратаря курточку с паспортом и документами.

Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у доктора таблетку, он мне дал. Перепутал таблетки и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то доктор после операции на спине.

Видимо, он перенервничал на фоне того, что у него украли пачку документов. Наверное, он думал не о том, что надо. Считаю, таких людей, которые уже немолодые, не полностью здоровы, что-то болит там, их просто нельзя подпускать к команде. Они враги для футболистов.

Произошло роковое стечение обстоятельств, которое привело к этому. Бог с ним, время прошло, когда я злился, обижался, где-то эмоции свои выхлестывал. Много переосмыслил, взял себя в руки, каждый день работаю.

- То есть обид на врача нет?

- Ну как нет? Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадался. Как это нет обиды? Этот человек забрал у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Это грубо говоря, можно сказать чуть больше.

Конечно, обиды есть. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не принимал.

Я вообще очень боюсь пить что-то там без ведома врачей. Я всегда в сторонке от этого. Даже когда какая-то простуда, все время на телефоне с доктором, беру лекарство только на базе "Динамо". В этом плане я скрупулезный. По этой истории можно фильм снимать, - рассказал Артем Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 23:30
Перед тем как запугивать лещами, лучше вспомни как сам получил и было приятно? Со стороны показалось, что вовсе нет. :)
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Барселиниус (землянин)
07.06.2020 в 23:29
Та знаем мы... И я не я и таблетка не моя.. А вообще правильно говорит, фильм надо снять, как в Динамо постоянно путают таблетки, особенно Гармаш в своё время..))
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