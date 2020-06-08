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Защитник Динамо рассказал, как переводчик помогает освоиться Кадири

Премьер-лига
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На новой-старой позиции

Защитник Динамо рассказал, как переводчик помогает освоиться Кадири
Новина українською

Победный домашний матч против "Александрии" (5:1) в 25 туре УПЛ прокомментировал центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов.

- Насколько комфортно вам было играть с Кадири? Сыгранность между защитниками играет важную роль в таких матчах?

- Было совершенно нормально с ним играть, поскольку на тренировках мы работали с ним в паре. Поэтому взаимопонимание было хорошим.

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- Отличается ли специфика игры в защите с номинальными опорными полузащитниками, как, например, Кадири, или он полностью соответствует требованиям центрального защитника?

- Да, он полностью все понимает, у него есть переводчик, который все ему объясняет. В частности, как нужно действовать, что делать, поэтому все в порядке. И ранее Кадири уже играл на позиции центрального защитника, поэтому место для него не новое.

- Вы несколько раз наносили удары издалека - такой была установка тренера или чувствовали, что рано или поздно попадете?

- Думал, что попаду, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь "шальной" мяч. Но не получилось.

- Какие у вас эмоции после такой яркой победы с крупным счетом, учитывая что борьба за второе место очень напряженная?

- Хорошо, что мы победили, поскольку в первой игре после карантина (с "Шахтером" - 1:3) уступили, хотя и показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Во втором, считаю, нас уже не хватило. Эта победа придаст нам уверенности, и все будет хорошо.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Артем Шабанов Мохаммед Кадири
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Источник:
Динамо

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