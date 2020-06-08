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Во время матча Днепр-1 - ФК Львов тренер ссорился с капитаном, а после игры команды потолкались
Эмоции с обеих сторон
В перерыве матча 25 тура УПЛ "Днепр-1" - "ФК Львов" (2:1) главный тренер гостей Егише Меликян поссорился с капитаном днепрян Сергеем Кравченко, сообщает телеканал Футбол.
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А после игры в подтрибунном помещении произошла потасовка между игроками и тренерами обеих команд.
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Источник:Великий футбол
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Hugo64 (PARIS)
08.06.2020 в 08:21
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