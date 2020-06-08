  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во время матча Днепр-1 - ФК Львов тренер ссорился с капитаном, а после игры команды потолкались
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время матча Днепр-1 - ФК Львов тренер ссорился с капитаном, а после игры команды потолкались

Премьер-лига
(3 голосов)

Эмоции с обеих сторон

Во время матча Днепр-1 - ФК Львов тренер ссорился с капитаном, а после игры команды потолкались
Новина українською

В перерыве матча 25 тура УПЛ "Днепр-1" - "ФК Львов" (2:1) главный тренер гостей Егише Меликян поссорился с капитаном днепрян Сергеем Кравченко, сообщает телеканал Футбол.

Читайте такжеФК Львов - СК Днепр-1 1:2. Видеообзор матча

А после игры в подтрибунном помещении произошла потасовка между игроками и тренерами обеих команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кравченко ФК Львов Эгише Меликян Егише Меликян СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
08.06.2020 в 08:21
кравченко вообще провокатор-Он постоянно возмущается , орет на судей если что не так и тд, и это уже невпервое. А КАК ИГРОК ОН ниже посредственного.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...