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Стало известно, сколько Коломойский вложил денег в Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

И детали переговоров с Дыминским

Стало известно, сколько Коломойский вложил денег в Карпаты
Новина українською

Бизнесмен Игорь Коломойский стал совладельцем "Карпат" с контрольной долей в 2010 году через компанию "Крисал холдинг."

Переговоры между в то время владельцем 100% клуба Петром Дыминским и Коломойским организовал спортивный менеджер Алексей Боровиков. Он впоследствии, в 2013-2015 годах, занимал должность вице-президента "Карпат".

Дыминский, по его словам, сначала хотел продать весь клуб.

"Я ему это организовал. Как вы понимаете, сумма была вдвое выше. В итоге он, опять же, в решающий момент сообщил, что продаст 50%", - заявил Боровиков в интервью Профутболу.

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Коломойский приобрел контрольную долю в "Карпатах" за 25 млн долларов, а также внес еще 10 млн долларов в уставный фонд клуба. Поэтому на момент заключения договора речь шла о 35 млн долларов с его стороны. Притом управление клубом оставалось за Петром Дыминским, указывает Боровиков.

Кроме того, на пару с Дыминским Коломойский несколько сезонов подряд покрывал дефицит бюджета "Карпат".

Этой суммы, которую дал на тот момент [Коломойский] и больше не коснулся "Карпат", в современном состоянии бюджета клуба, хватило бы как минимум на 10 лет (бюджет клуба составляет 3 млн долларов в год, - ред.).

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В статье: Игорь Коломойский Петр Дыминский Алексей Боровиков Карпаты (Львов)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2020 в 12:01
Вот странно.. Оно, Коломе надо? В сливе для своих (читай Днепра) замечены не был.. Где профит от приобретения Карпат? Или, для ДК старался..
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0
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Sandra777 (Львів)
08.06.2020 в 11:06
З приватом кинули тут кинули в сша відкрили кримінальну справу думаю пора валити на родіну але вже з кінцями
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
08.06.2020 в 11:47
Такие люди своего не упускают и в минусе не будут никогда
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
08.06.2020 в 10:51
Димынський продав частку своэго бізнеса за 25 лямів, тому ці гроші пішли не в бюджет клуба а в карман Димінського.
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+2
0
viajador (Lutsk)
08.06.2020 в 10:24
А результат. За такі гроші в місті Дніпро чи області на протязі 10 років можна утримувати півдюжини клубів Першої ліги чи другу команду в УПЛ.
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+1
0


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