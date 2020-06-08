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Стало известно, сколько Коломойский вложил денег в Карпаты
И детали переговоров с Дыминским
Бизнесмен Игорь Коломойский стал совладельцем "Карпат" с контрольной долей в 2010 году через компанию "Крисал холдинг."
Переговоры между в то время владельцем 100% клуба Петром Дыминским и Коломойским организовал спортивный менеджер Алексей Боровиков. Он впоследствии, в 2013-2015 годах, занимал должность вице-президента "Карпат".
Дыминский, по его словам, сначала хотел продать весь клуб.
"Я ему это организовал. Как вы понимаете, сумма была вдвое выше. В итоге он, опять же, в решающий момент сообщил, что продаст 50%", - заявил Боровиков в интервью Профутболу.
Коломойский приобрел контрольную долю в "Карпатах" за 25 млн долларов, а также внес еще 10 млн долларов в уставный фонд клуба. Поэтому на момент заключения договора речь шла о 35 млн долларов с его стороны. Притом управление клубом оставалось за Петром Дыминским, указывает Боровиков.
Кроме того, на пару с Дыминским Коломойский несколько сезонов подряд покрывал дефицит бюджета "Карпат".
Этой суммы, которую дал на тот момент [Коломойский] и больше не коснулся "Карпат", в современном состоянии бюджета клуба, хватило бы как минимум на 10 лет (бюджет клуба составляет 3 млн долларов в год, - ред.).