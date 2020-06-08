Стало известно, сколько Коломойский вложил денег в Карпаты

Бизнесмен Игорь Коломойский стал совладельцем "Карпат" с контрольной долей в 2010 году через компанию "Крисал холдинг."

Переговоры между в то время владельцем 100% клуба Петром Дыминским и Коломойским организовал спортивный менеджер Алексей Боровиков. Он впоследствии, в 2013-2015 годах, занимал должность вице-президента "Карпат".

Дыминский, по его словам, сначала хотел продать весь клуб.

"Я ему это организовал. Как вы понимаете, сумма была вдвое выше. В итоге он, опять же, в решающий момент сообщил, что продаст 50%", - заявил Боровиков в интервью Профутболу.

Коломойский приобрел контрольную долю в "Карпатах" за 25 млн долларов, а также внес еще 10 млн долларов в уставный фонд клуба. Поэтому на момент заключения договора речь шла о 35 млн долларов с его стороны. Притом управление клубом оставалось за Петром Дыминским, указывает Боровиков.

Кроме того, на пару с Дыминским Коломойский несколько сезонов подряд покрывал дефицит бюджета "Карпат".