Главный тренер ФК Львов о потасовке: Виноваты те, кто не наказывает судей

Егише Меликян, наставник ФК "Львов", высказался в разговоре с телеканалом Футбол о поражении своей команды на выезде от СК "Днепр-1" 1:2 в 25 туре УПЛ и потасовке после матча.

Эмоции были, потому что это эмоциональный вид спорта. Ни одна, ни другая команды не виноваты в этих эмоциях. Кроме судьи.

Арбитры создали хаос. Я удивляюсь такому судейству. Они "не виновны", они работают, как хотят - не как могут, а именно так, как хотят.