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Главный тренер ФК Львов о потасовке: Виноваты те, кто не наказывает судей

Премьер-лига
(2 голосов)

Именно на рефери возлагает вину за ссору после игры

Главный тренер ФК Львов о потасовке: Виноваты те, кто не наказывает судей
Новина українською

Егише Меликян, наставник ФК "Львов", высказался в разговоре с телеканалом Футбол о поражении своей команды на выезде от СК "Днепр-1" 1:2 в 25 туре УПЛ и потасовке после матча.

Эмоции были, потому что это эмоциональный вид спорта. Ни одна, ни другая команды не виноваты в этих эмоциях. Кроме судьи.

Арбитры создали хаос. Я удивляюсь такому судейству. Они "не виновны", они работают, как хотят - не как могут, а именно так, как хотят.

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Виноваты те, кто их не наказывает. Потому что они [судьи] свободно раскрывают крылья и ...свободно себе летят.

Это во-первых. А во-вторых, я тренер и я - профессионал. Эмоции эмоциями, но я хочу поздравить соперника с победой.

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В статье: ФК Львов Эгише Меликян Егише Меликян
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.06.2020 в 11:06
У Мєлікяна звичайно є привід жалітися на арбітраж, але і його поведінка також виходить за межі.
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