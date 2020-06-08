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Хотел отдать Громову. Нападающий Зари вспомнил гол в ворота Колоса
И указания Скрипника
Владислав Кабаев, форвард луганской "Зари", прокомментировал победу команды над колосом 1:0 25 туре УПЛ.
В частности Влад вспомнил свой гол.
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Сначала хотел простреливать, видел там Громова [Артем Громов - атакующий хавбек "Зари"], но мяча слишком далеко отпустил. Пришлось обыгрывать и бить.
И тренер об этом говорит, и я сам нападающий - это моя работа, в штрафной импровизировать. Хорошо, что так получилось. Успел пробить, забить гол.
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Источник:Профутбол
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