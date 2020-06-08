Президент Днепр-1 возмутился действиям ФК Львов: Научитесь сначала играть в футбол!

Победу своей команды над ФК "Львов" (2:1) в 25 туре УПЛ прокомментировал президент СК "Днепр-1" Юрий Береза.

Как всегда, нам и сегодня сложно было ехать на выезд (улыбается), но давайте начнем с приветствия. Троица же! Поэтому, во-первых, я хочу поздравить всех болельщиков с победой, а во-вторых, она совпала с таким христианским праздником. Так что хочу поздравить всех болельщиков города Днепра, и не только, но и всей области и Украины, с праздником Троицы, и с очередной победой "Днепра-1".

Что касается матча, то вот сейчас немножко уже успокоился, но тот антифутбол, который был с самого начала: обиды, симуляции, постоянные задержки - все это не украшает Украинскую Премьер-лиги. При том, что сама команда соперников мне понравилась, но комментаторам на их скамейке запасных надо сдерживать эмоции.