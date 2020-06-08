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Президент Днепр-1 возмутился действиям ФК Львов: Научитесь сначала играть в футбол!
И обвинил в антифутболе
Победу своей команды над ФК "Львов" (2:1) в 25 туре УПЛ прокомментировал президент СК "Днепр-1" Юрий Береза.
Как всегда, нам и сегодня сложно было ехать на выезд (улыбается), но давайте начнем с приветствия. Троица же! Поэтому, во-первых, я хочу поздравить всех болельщиков с победой, а во-вторых, она совпала с таким христианским праздником. Так что хочу поздравить всех болельщиков города Днепра, и не только, но и всей области и Украины, с праздником Троицы, и с очередной победой "Днепра-1".
Что касается матча, то вот сейчас немножко уже успокоился, но тот антифутбол, который был с самого начала: обиды, симуляции, постоянные задержки - все это не украшает Украинскую Премьер-лиги. При том, что сама команда соперников мне понравилась, но комментаторам на их скамейке запасных надо сдерживать эмоции.
Есть у кого-то какие-то вопросы о том, кто такой Сергей Кравченко? Сергей Кравченко - это метр "Днепра-1", для нас он - легенда, его знают в Украине, и если надо это кому-то объяснить, то я могу сам подойти и лично объяснить. Я не вижу причины подогревать эмоции к такому градусу. Поэтому, ребята, научитесь сначала играть в футбол и тогда на поле оно все выровняется. Но когда мы все на поле подменяем артистизмом, а это сегодня было на протяжении 95 минут - простите, но это не футбол!
Теперь для нас главное - это не расслабляться и двигаться дальше. Впереди у нас еще много матчей, которые мы должны выиграть. И, повторюсь снова, наша задача - борьба за место в еврокубках и его никто не отменял.