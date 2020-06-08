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Миколенко отметил несколько выводов Динамо из матчей с Александрией

Премьер-лига
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На этот раз просто не допускали стандартов у своих ворот

Миколенко отметил несколько выводов Динамо из матчей с Александрией
Новина українською

Левый латераль "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу 25 тура УПЛ с "Александрией" (5:1).

- Вы дважды встречались с "Александрией" в марте, изменилась ли игра команды после карантина?

- Нет. Мы пытались сделать так, чтобы у них было поменьше стандартных положений у наших ворот. Это было важно, поскольку стандарты - одна из их сильных сторон и ключевой компонент в построении их игры. Также мы сначала прессинговали, а затем позволяли сопернику вводить мяч от ворот. Но у них не было продолжение атак через центр, и они были вынуждены отдавать нам мяч.

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- Впереди - матч с "Зарей" на выезде, чего ожидаете от встречи с соседом по турнирной таблице?

- Перед нами стоит задача занять второе место, поэтому сейчас каждая игра - как финал. Поэтому нужно догонять и обгонять и "Зарю", и других конкурентов.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо

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