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Миколенко отметил несколько выводов Динамо из матчей с Александрией
На этот раз просто не допускали стандартов у своих ворот
Левый латераль "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу 25 тура УПЛ с "Александрией" (5:1).
- Вы дважды встречались с "Александрией" в марте, изменилась ли игра команды после карантина?
- Нет. Мы пытались сделать так, чтобы у них было поменьше стандартных положений у наших ворот. Это было важно, поскольку стандарты - одна из их сильных сторон и ключевой компонент в построении их игры. Также мы сначала прессинговали, а затем позволяли сопернику вводить мяч от ворот. Но у них не было продолжение атак через центр, и они были вынуждены отдавать нам мяч.
- Впереди - матч с "Зарей" на выезде, чего ожидаете от встречи с соседом по турнирной таблице?
- Перед нами стоит задача занять второе место, поэтому сейчас каждая игра - как финал. Поэтому нужно догонять и обгонять и "Зарю", и других конкурентов.