Символическая сборная 25-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Обошлось без сенсаций в 25-м туре УПЛ, все фавориты добыли победы, может, неожиданно крупно проиграла "Александрия", но этот матч получился особенным, на нем остановимся подробнее. Порадовали результативностью "Шахтер" и "Десна", дончане приблизились к чемпионству на расстояние вытянутой руки. А вот за второе место будет битва – "Заря" до последнего не отпускает "Динамо". Во второй шестерке лидирует "Днепр-1", уверенная игра и очередная победа команды Михайленко убивает интригу в соперничестве за место плей-офф в еврокубках.

ВРАТАРЬ

Богдан Сарнавский (ФК "Львов").

Настоящий кураж поймал Сарнавский на "Днепр-Арене", несколько "мертвых" мячей взял Богдан, хоть и пропустил дважды. Поддержки защитников не чувствовалось, да и днепряне насели на ворота львовян, особенно во втором тайме Сарнавскому пришлось непросто. Лучшего голкипера в этом туре сложно найти.

ЗАЩИТА

Андрей Цуриков (СК "Днепр-1").

В дебютном матче за днепрян очень хорошо показал себя Цуриков, словно не первый год играет с этими партнерами. За счет опыта 27-летний фланговый защитник всегда правильно выбирал позицию, не допустил ни одной ошибки, полностью контролировал левый край, а также забил важный гол, опять же за счет опыта "нашел и подобрал мяч". В конце был спорный эпизод, когда в штрафной Богунов упал в столкновении с Цуриковым, однако именно игрок львовской команды наткнулся на Андрея. Защитник находился спиной к нападающему.

Сергей Кривцов ("Шахтер" Донецк).

Были периоды во встрече "горняков" и "северян", когда обороне номинальных хозяев приходилось отбиваться всеми силами, тут Кривцов и показал себя. Блокировал удары центральный защитник, выиграл всю верховую борьбу и был заметен в атаках "Шахтера". Хочется отметить пасы Сергея из глубины, отрезающие по три-четыре игрока соперника, после которых получались взрывные острые комбинации.

Евгений Чеберко ("Заря" Луганск).

Много позиционной, тактической борьбы было во встрече "Зари" и "Колоса", преимуществом попеременно владела то одна, то другая команда. В таком напряжении хорошо проявил себя Чеберко, как защитник выиграл много единоборств у своих ворот, несколько раз перехватывал мяч и блокировал удары. Существенный вклад Евгения в победу луганчан.

Томаш Кендзера ("Динамо" Киев).

Прорывы польского легионера стали сюрпризом для александрийцев, в лучшие времена он славился подобной резвостью, но в сезоне 2019/20 не часто Кендзере удавались подобные активные действия. Два ассиста на счету Томаша, особенно ценен первый, после неудачного пенальти Буяльского поляк первым успел к мячу, остановил его на линии и сделал результативный пас на все того же Буяльского.

ПОЛУЗАЩИТА

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Никто так часто не стрелял по воротам в игре "Динамо" - "Александрия" как Буяльский. Каждый из ударов оказывался очень опасным. Дважды удалось забить ему, и не страшно, что не реализовал пенальти, ведь сразу исправил Виталий эту ошибку. Первый и последний гол забил хавбек киевлян, начав и оформив разгром над "горожанами".

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

В очередной раз Степаненко полностью взял под свой контроль центральный плацдарм, подключался к атакам и был незаменим в обороне. Чего только стоит вынос мяча после флангового паса на Филиппова, форварду оставалось только переправить снаряд в пустые ворота. Тарас на своем уровне внес вклад в 21-ю победу "Шахтера" в чемпионате.

Сергей Булеца (СК "Днепр-1").

Самым активным игроком противостояния с "Львовом" стал Булеца, стал автором голевой передачи (второй гол) и поучаствовал в первом взятии ворот. После удара Сергея защитник отбил мяч на Цурикова. 21-летний хавбек расстреливал ворота Сарнавского с каждой удобной (и не очень удобной) позиции, мог забивать сам, помешал только кураж голкипера. Тем не менее, нельзя не отметить такую активность игрока и его нацеленность на ворота.

Марлос ("Шахтер" Донецк).

Дважды забил Марлос (во втором подряд матче), а мог стать автором покера (как минимум). Однако пенальти это лотерея, к тому же сразу исправился украинский бразилец, а затем из пустых ворот чудом вынес мяч Мостовой. Безусловно, Марлос лучший игрок в противостоянии с "Десной", никому не удавалось его остановить, да и в минувшем туре конкурентов у него немного.

НАПАДЕНИЕ

Шахаб Захеди ("Олимпик" Донецк).

Своевременный голевой пас в дебюте встречи отдал Шахаб на Балашова, а также стал полезен именно как командный игрок. Не передерживал мяч иранский нападающий, видел партнеров и разгонял атаки, к тому же, Захеди участвовал в первом эшелоне обороны, отходил низко, показав свою хорошую физическую форму.

Назарий Русин ("Динамо" Киев).

На все 90 минут матча Русина пока не хватает, но две трети поединка он отыграл с постоянной нацеленностью на ворота и держал оборону александрийцев в напряжении. Все в лучших традициях скоростного форварда. Дубра заработал на Назарие две желтых карточки, пенальти на счету Русина, сам он и реализовал удар с 11-ти метров.

ТРЕНЕР

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев).

Именно такую игру ждали болельщики "бело-синих", когда Михайличенко вернулся в тренерское кресло "Динамо". "Александрия" известна своей организацией игры и надежной обороной, накануне встречи никто не мог бы представить, что пять мячей получится забить киевлянам в 25-м туре. За счет скоростей, быстрого мышления и, конечно, тактической грамотности (удалось выманить соперника и заставить раскрыться) подопечные Михайличенко добыли самую убедительную победу в сезоне.