Динамовцы. УПЛ объявила лучших тренера и игрока 25 тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 25 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20 определило лучшего тренера - наставника "Динамо" Алексея Михайличенко.

Его подопечные, как отмечают в объединении, нанесли поражение соперникам-александрийцам (5:1), благодаря этой победе не отпустив луганчан и разделяя с ними 2-3 места.

Лучшим игроком тура по версии экспертов УПЛ стал защитник левого фланга "Динамо" Виталий Миколенко, который опередил в голосовании одноклубника Виталия Буяльского и вингера правого фланга "Шахтера" Марлоса.