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Динамовцы. УПЛ объявила лучших тренера и игрока 25 тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Марлос претендовал снова

Динамовцы. УПЛ объявила лучших тренера и игрока 25 тура
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 25 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20 определило лучшего тренера - наставника "Динамо" Алексея Михайличенко.

Его подопечные, как отмечают в объединении, нанесли поражение соперникам-александрийцам (5:1), благодаря этой победе не отпустив луганчан и разделяя с ними 2-3 места.

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Лучшим игроком тура по версии экспертов УПЛ стал защитник левого фланга "Динамо" Виталий Миколенко, который опередил в голосовании одноклубника Виталия Буяльского и вингера правого фланга "Шахтера" Марлоса.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) УПЛ Виталий Миколенко
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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Hanter44 (Baburka)
08.06.2020 в 14:12
Ню-ню-ню! А подайте список,так званных экспертов.
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2020 в 13:12
зайдите на сайт упл - там эта новость написана так:"Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу аналізує підсумки чергового туру української Favbet Ліги сезону 2019/20Зважаючи на вражаючу медальну боротьбу в найвищому вітчизняному дивізіоні, протистояння «Динамо» та «Олександрії» мало особливу турнірну вагу. В випадку невдачі динамівці погіршували своє становище, ризикуючи першою трійкою та даючи змогу опонентам наздогнати себе за очками. Втім, перемога киян вийшла більш ніж переконливою.Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі – головний тренер !!!!!!!! донецької «Динамо» !!!!!!Олексій Михайличенко. Його підопічні завдали поразки конкурентам-олександрійцям (5:1), завдяки цій перемозі не відпустивши луганців і розділяючи з ними 2-3 місця." (с)
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0
-1
can (Торонто, Львов)
08.06.2020 в 12:50
По совокупности, отдал бы Марлосу, хоть и болею за Динамо.
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+1
-1
can (Торонто, Львов)
08.06.2020 в 13:01
Буяльский здорово играл, и уже не в первый раз. Мыколенко - мой кумир в УПЛ. Но все таки - Марлос
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
08.06.2020 в 12:38
То тренеру?? Маючи таку перевагу у трансферній вартості, тобто у потенціалу гравців, влаштувати погром не без допомоги провалів суперника... Так погано Динамо грало б гості одразу не влаштували "карнавал помилок"! Але одразу кращий? Інших матчів не бачив не буду особливо сперечатися
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+2
-1


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