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Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили
Не самая худшая замена для Цыганкова
Бесспорно, Георгий Цитаишвили не был локомотивом победы "Динамо" над "Александрией". Больше для успеха сделали Виталий Буяльский, Назарий Русин, Виталий Мыколенко и даже Томаш Кендзёра. А три из пяти голов в воротах Панькива оказались после того, как Гио сошел с поля. Но молодого вингера нужно отмечать с положительной стороны по совокупности.
Справедливо о Георгии после вчерашнего разгрома высказался Алексей Михайличенко:
"Мы даем шанс. Он очень хочет играть, доказать. Пожалуйста – есть возможности, воспользуйся ими... Но нужно доказывать не эпизодом, а качеством игры не в одном, а в ряде матчей. Это очень важно, особенно для молодого игрока".
Важно доказать свою готовность подменить Виктора Цыганкова после всех слов, которые сорвались с уст Цитаишвили вовремя карантинной паузы. Ведь слова мало что значат без действий на поле. Наоборот, только вредят, однако Цитаишвили сумел уцепиться за соломинку. Цыганков травмирован, однако в обойме Михайличенко есть еще Александр Караваев и Карлос де Пена, которые уже не раз закрывали в "Динамо" правый фланг полузащиты. Однако в матче с "Шахтером" тренерский штаб доверился Цитаишвили и тот не подвел – насколько об этом можно говорить с учетом поражения "Динамо". Гио был одним из самых активных в первом тайме, а его ассист на Виталия Буяльского выдался украшением всего тура.
В матче с "Александрией" он не сбавил обороты и уже на 14-й минуте заработал пенальти, чем, смеем предположить, изменил ход встречи. Ведь не так давно "Динамо" противостояло команде Шарана в Кубке Украины, и тогда сопернику удалось втянуть киевлян в неудобный для них вязкий футбол. Вчера этого не случилось и быстрый гол – это одна из причин. Быстрый гол, обусловленный не в последнюю очередь активностью Цитаишвили.
Его нельзя называть лидером команды или даже просто важным для обоймы игроком. Сейчас это просто игрок с перспективой. Игрок, который пригодится "Динамо" не только тогда, когда (или если) Виктора Цыганкова продадут, но и в моменты, когда капитан травмирован (а такое случается очень часто). Цитаишвили – это, в отличие от Александра Караваева, разнообразие и изобретательность, это, по сравнению с Карлосом де Пеной, юность и упорство. Главное, чтобы Георгий смог показывать хороший футбол и после того, как улягутся эмоции. Матчи против "Шахтера" и "Александрии" стали для Цитаишвили дебютным в основе "Динамо" в УПЛ и только вторым и третьим в стартовом составе команды в целом за карьеру, поэтому парня переполняли чувства. Важно, что будет тогда, когда наступит "динамовская" рутина?!