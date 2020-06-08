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Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

Премьер-лига
(1 голосов)

Не самая худшая замена для Цыганкова

Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бесспорно, Георгий Цитаишвили не был локомотивом победы "Динамо" над "Александрией". Больше для успеха сделали Виталий Буяльский, Назарий Русин, Виталий Мыколенко и даже Томаш Кендзёра. А три из пяти голов в воротах Панькива оказались после того, как Гио сошел с поля. Но молодого вингера нужно отмечать с положительной стороны по совокупности.

Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили - изображение 1

Справедливо о Георгии после вчерашнего разгрома высказался Алексей Михайличенко:

"Мы даем шанс. Он очень хочет играть, доказать. Пожалуйста – есть возможности, воспользуйся ими... Но нужно доказывать не эпизодом, а качеством игры не в одном, а в ряде матчей. Это очень важно, особенно для молодого игрока".

Важно доказать свою готовность подменить Виктора Цыганкова после всех слов, которые сорвались с уст Цитаишвили вовремя карантинной паузы. Ведь слова мало что значат без действий на поле. Наоборот, только вредят, однако Цитаишвили сумел уцепиться за соломинку. Цыганков травмирован, однако в обойме Михайличенко есть еще Александр Караваев и Карлос де Пена, которые уже не раз закрывали в "Динамо" правый фланг полузащиты. Однако в матче с "Шахтером" тренерский штаб доверился Цитаишвили и тот не подвел – насколько об этом можно говорить с учетом поражения "Динамо". Гио был одним из самых активных в первом тайме, а его ассист на Виталия Буяльского выдался украшением всего тура.

В матче с "Александрией" он не сбавил обороты и уже на 14-й минуте заработал пенальти, чем, смеем предположить, изменил ход встречи. Ведь не так давно "Динамо" противостояло команде Шарана в Кубке Украины, и тогда сопернику удалось втянуть киевлян в неудобный для них вязкий футбол. Вчера этого не случилось и быстрый гол – это одна из причин. Быстрый гол, обусловленный не в последнюю очередь активностью Цитаишвили.

Его нельзя называть лидером команды или даже просто важным для обоймы игроком. Сейчас это просто игрок с перспективой. Игрок, который пригодится "Динамо" не только тогда, когда (или если) Виктора Цыганкова продадут, но и в моменты, когда капитан травмирован (а такое случается очень часто). Цитаишвили – это, в отличие от Александра Караваева, разнообразие и изобретательность, это, по сравнению с Карлосом де Пеной, юность и упорство. Главное, чтобы Георгий смог показывать хороший футбол и после того, как улягутся эмоции. Матчи против "Шахтера" и "Александрии" стали для Цитаишвили дебютным в основе "Динамо" в УПЛ и только вторым и третьим в стартовом составе команды в целом за карьеру, поэтому парня переполняли чувства. Важно, что будет тогда, когда наступит "динамовская" рутина?!

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В статье: Динамо (Киев) герой футбольного дня Георгий Цитаишвили
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Комментарии (6)
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Komendor (Запорожье)
08.06.2020 в 14:46
Повторы-не моя вина.Интернет глючил.
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Komendor (Запорожье)
08.06.2020 в 14:41
Вот что за существо такое-ЧЕЛОВЕК ? Все то он на что то надеется.Вот и я все надеялся,что когда то редакция начнет следить за соблюдением свода правил ими же продекларированных.Зря!Но вот один из посетителей сайта пишет,что должность МОДЕРАТОРА в редакции уже два года как упразднена.И начался никем не контролируемый разгул расизма,сквернословия,оскорблений и унижений личности футболистов,тренеров и руководителей команд.А еще кто то пишет,что за некоторыми одиозными НИКАМИ скрываются члены редакции-для того,чтобы поддержать адиотаж вокруг жареных публикаций.Я не верю в это.Точнее –не хотелось бы верить.Ведь это был бы верх цинизма.Вот и продолжаю верить.
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0
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Komendor (Запорожье)
08.06.2020 в 14:40
Вот что за существо такое-ЧЕЛОВЕК ? Все то он на что то надеется.Вот и я все надеялся,что когда то редакция начнет следить за соблюдением свода правил ими же продекларированных.Зря!Но вот один из посетителей сайта пишет,что должность МОДЕРАТОРА в редакции уже два года как упразднена.И начался никем не контролируемый разгул расизма,сквернословия,оскорблений и унижений личности футболистов,тренеров и руководителей команд.А еще кто то пишет,что за некоторыми одиозными НИКАМИ скрываются члены редакции-для того,чтобы поддержать адиотаж вокруг жареных публикаций.Я не верю в это.Точнее –не хотелось бы верить.Ведь это был бы верх цинизма.Вот и продолжаю верить.
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0
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Hanter44 (Baburka)
08.06.2020 в 14:08
"Цитаишвили ни был локомотивом победы".Правильно писать:-НЕ был локомотивом...."
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учитель футбола (Львов)
08.06.2020 в 13:35
а в чем герой дня?Бред
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can (Торонто, Львов)
08.06.2020 в 13:11
Может Цитаишвили и не станет Ярмоленко и Циганковым, но мое мнение - Циганкову пора хоть в Англию, хоть в Бельгию, Венгрию и т.д. Незаменимых нет. Циганкова пора отпускать, пока за него дают неплохие бабосы. Цитаишвили очень перспективный
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