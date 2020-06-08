Две причины конфликта Коломойского и Дыминского из-за Карпат

В сюжете программы "Профутбол" рассказали о двух главных претензиях совладельца "Карпат" Игоря Коломойского к уже бывшему владельцу 50% клуба Петру Дыминскому.

В 2010 году Коломойский посредством кипрской компании вложил в "Карпаты" 35 млн долларов, став владельцем 50% клуба - контрольной доли.

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Часть денег, говорится в сюжете, при покупке "Карпат", должна была пойти на строительство тренировочной базы. База была построена, но клубу она не принадлежит - ее оформили на другое юридическое лицо.

Еще одна причина та, что финансовая отчетность "Карпат" была некорректной, цифры не всегда соответствовали действительности.

Напомним, что с 2015 года Коломойский прекратил финансирование клуба.