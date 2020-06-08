Капитан Днепра-1 обвинил ФК Львов в симуляциях и провокациях

Сергей Кравченко, капитан СК "Днепр-1", прокомментировал телеканалу Футбол победу своей команды в матче 25 тура УПЛ с ФК "Львов" (2:1).

Во время матча произошло несколько ссор, а после игры в подтрибунном помещении - потасовка между игроками и тренерами.

Футбол - это эмоции, это вполне нормально. ФК "Львов" приехал отстоять ничью. С первой минуты они тянули время, постоянно падали. Это была их тактика, которой они, можно сказать, нас провоцировали.

Нам, наверное, надо было на это не поддаваться. Но было очень много споров, криков. Постоянно какое-то "Ай! Ой!".

Но все хорошо, это эмоции, за это мы любим футбол. После игры мы успокоились, пожали друг другу руки и ...все нормально.