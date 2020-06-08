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Капитан Днепра-1 обвинил ФК Львов в симуляциях и провокациях

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандальный матч

Капитан Днепра-1 обвинил ФК Львов в симуляциях и провокациях
Новина українською

Сергей Кравченко, капитан СК "Днепр-1", прокомментировал телеканалу Футбол победу своей команды в матче 25 тура УПЛ с ФК "Львов" (2:1).

Во время матча произошло несколько ссор, а после игры в подтрибунном помещении - потасовка между игроками и тренерами.

Футбол - это эмоции, это вполне нормально. ФК "Львов" приехал отстоять ничью. С первой минуты они тянули время, постоянно падали. Это была их тактика, которой они, можно сказать, нас провоцировали.

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Нам, наверное, надо было на это не поддаваться. Но было очень много споров, криков. Постоянно какое-то "Ай! Ой!".

Но все хорошо, это эмоции, за это мы любим футбол. После игры мы успокоились, пожали друг другу руки и ...все нормально.

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В статье: Сергей Кравченко ФК Львов СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
08.06.2020 в 14:04
а ведь сэрожа ты всегда скандалиш с судьями
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Drovko (Lviv)
08.06.2020 в 13:45
ну і балаболка....подякував би краще арбітру за цю перемогу..
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