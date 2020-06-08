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Демьяненко и Записоцкий. В УАФ назначены два новых вице-президента

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер и чиновник

Демьяненко и Записоцкий. В УАФ назначены два новых вице-президента
Новина українською

Первым вице-президентом на конгрессе УАФ во Львове назначили тренера Анатолия Демьяненко. Также должность вице-президента получил Юрий Записоцкий - действующий генсек УАФ, сообщает телеканал Футбол.

Демьяненко считает назначение в УАФ новым этапом для себя.

Потому что, я думаю, буду работать на благо украинского футбола, работать с использованием своего взгляда и опыта в футболе. Поэтому надеюсь на какой-то толчок.

Для Юрия Записоцкого изменится немного.

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Основной будет международная нагрузаи. Я как отвечал за это направление, так и буду продолжать. Единственное что - с приставкой "вице-президент".

До этого времени у президента УАФ было 3 первых вице-президента и 8 вице-президентов.

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В статье: Анатолий Демьяненко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.06.2020 в 14:44
Да, ситуация очень и очень тревожная. Так мало вице-президентов! Почему молчит общественность...
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