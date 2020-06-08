Смалийчук купил Карпаты у Дыминского без тренировочной базы

Петр Дыминский, до недавнего времени президент "Карпат", не мог продать свою долю в клубе Олегу Смалийчуку без согласования с другим владельцем 50% - Игорем Коломойским.

С соответствующими запросами он, как говорится в сюжете программы Профутбол, обращался, но все они остались без ответа.

Тогда у Дыминского нашли другой вариант - он продал не долю напрямую, а саму компанию, которой принадлежали 50% футбольного клуба.

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Сейчас Олег Смалийчук хочет убедить Коломойского давать деньги на клуб.

Однако, отметили в программе, Смалийчук получил в собственность только бренд - ни базы, ни стадиона в собственности ФК "Карпаты" нет.