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Смалийчук купил Карпаты у Дыминского без тренировочной базы
Только бренд
Петр Дыминский, до недавнего времени президент "Карпат", не мог продать свою долю в клубе Олегу Смалийчуку без согласования с другим владельцем 50% - Игорем Коломойским.
С соответствующими запросами он, как говорится в сюжете программы Профутбол, обращался, но все они остались без ответа.
Тогда у Дыминского нашли другой вариант - он продал не долю напрямую, а саму компанию, которой принадлежали 50% футбольного клуба.
Сейчас Олег Смалийчук хочет убедить Коломойского давать деньги на клуб.
Однако, отметили в программе, Смалийчук получил в собственность только бренд - ни базы, ни стадиона в собственности ФК "Карпаты" нет.