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Смалийчук купил Карпаты у Дыминского без тренировочной базы

Премьер-лига
(1 голосов)

Только бренд

Смалийчук купил Карпаты у Дыминского без тренировочной базы
Новина українською

Петр Дыминский, до недавнего времени президент "Карпат", не мог продать свою долю в клубе Олегу Смалийчуку без согласования с другим владельцем 50% - Игорем Коломойским.

С соответствующими запросами он, как говорится в сюжете программы Профутбол, обращался, но все они остались без ответа.

Тогда у Дыминского нашли другой вариант - он продал не долю напрямую, а саму компанию, которой принадлежали 50% футбольного клуба.

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Сейчас Олег Смалийчук хочет убедить Коломойского давать деньги на клуб.

Однако, отметили в программе, Смалийчук получил в собственность только бренд - ни базы, ни стадиона в собственности ФК "Карпаты" нет.

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В статье: Тренировочная база Игорь Коломойский Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (12)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 17:09
Смалийчук у Дыминского покупал ящики для апельсин, а в нагрузку ему Дыминский впарил "Карпаты"...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 15:28
Овцам пришел капут...
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0
-1
support (Kyiv)
08.06.2020 в 15:33
ну на счет карпат наши мысли сходятся
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
08.06.2020 в 15:49
Вопрос в том когда собаке Квашину-Шарикову настанет торба? Животное пора отправить на свалку истории Ты кстати член достал со рта своего, наконец, дырявый ты проходимец? К слову, до недавна не знал что в Харькове есть собако-lgbt-подобные существа, коим является Квашин-Шариков А вот оно как оказалось
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 16:02
В харькове для тебя есть КУОЗ «Харьковская областная клиническая психиатрическая больница № 3» (ХОКПБ №3) – одна из старейших и крупнейших специализированных психиатрических больниц в Украине, которая предоставляет стационарную психиатрическую помощь населению.
0
0
Trztrqtr (Украина)
08.06.2020 в 16:09
Нет уж, пес шоколадный, ты уж как-то там без меня, невещать тебя не стану. Кстати, когда тебя выписывают, гнус? Думал тебя на курорт отправить. В Магадан-там вроде представителям собако-lgbt коммюнити оказывается весь спектр услуг, ну как ты любишь. Член со своего квашинского рта доставать вообще не будешь, нон-стоп будут тебя обслуживать
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 16:13
Сифилис ты болен на голову, зеленку пей, вавку смажешь...
0
0
support (Kyiv)
08.06.2020 в 16:09
предлагаю холиварить только на новостях динамо или шахтера, остальные ветки не трогать
Ответить
0
-1
Trztrqtr (Украина)
08.06.2020 в 16:10
Принимается.
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 17:08
support (Kyiv) 08.06.2020 в 16:09предлагаю гадить только на новостях динамо или шахтера, остальные ветки не трогать
0
0
avatar
Инспектор ( )
08.06.2020 в 15:17
Какая база? Дыминский ее оформил на другую фирму а не клуб Карпаты
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
08.06.2020 в 15:09
хана Карпатам что-то не чистое задумали
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+1
0


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