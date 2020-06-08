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Определен лучший арбитр 25 тура Favbet Лиги
Им стал судья матча Динамо - Александрия
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 25-го тура, который, как и предыдущий, был неполным из-за карантинных мер львовских "Карпат", борьба за звание лучшего развернулась между двумя претендентами – Сергеем Бойко и Виталием Романовым. Собственно, других кандидатов и быть не могло, потому что все допускали результативные ошибки.
В процессе выбора голоса разделились в соотношении 2 против 1 в пользу Виталия Романова. Он судил матч "Динамо" - "Александрия", назначил три пенальти, показал семь желтых карточек и одну – красную. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Динамо".
Для Виталия Романова это уже третье подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й и 24-й туры), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й и 21-й туры), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й, 19-й, 22-й и 23-й туры) и Игорь Пасхал (20-й тур).