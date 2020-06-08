Определен лучший арбитр 25 тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 25-го тура, который, как и предыдущий, был неполным из-за карантинных мер львовских "Карпат", борьба за звание лучшего развернулась между двумя претендентами – Сергеем Бойко и Виталием Романовым. Собственно, других кандидатов и быть не могло, потому что все допускали результативные ошибки.

В процессе выбора голоса разделились в соотношении 2 против 1 в пользу Виталия Романова. Он судил матч "Динамо" - "Александрия", назначил три пенальти, показал семь желтых карточек и одну – красную. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Динамо".