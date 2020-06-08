Подрезанные крылья мечты. Акценты зрителя на играх топ-шестерки УПЛ

Тур разочаровал. Развалившаяся на части "Александрия", которая фактически "самоубилась" уже к середине первого тайма. Обманчиво бодрящий счет "Десны", которую на самом деле погоняли по кочкам, да так, что ее игроки дружно рухнули оземь с финальным свистком. И буднично-скучная победа "Зари" над соперником для количества, как бы ее ни старались приукрасить.

Я бы сказал, нам прозрачно намекнули на то, что пора заканчивать эту историю с нашей маленькой украинской мечтой: широкой конкуренцией за зону Лиги чемпионов. И на том манеже в парад-алле пойдут все те же. Порадовала разве что результативность – четыре гола за матч, в среднем. И да, отсутствие зрителей на качестве игры вновь никак не сказалось.

Шахтер – Десна 3:2

Заря – Колос 1:0

Динамо – Александрия 5:1

Зрелищность. Две игры, примерно одинаково смотрибельные и насыщенные событиями, плюс одна откровенно скучная и заурядная – в Запорожье. Навскидку, после раннего гола тут вспоминается буквально один стоящий голевой момент у "Зари" до перерыва, а после – лишь парочка полумоментов "Колоса". Гол Каменюки не предлагать…

Интрига. В киевских "близнецах" на "Олимпийском" она скончалась, опять же, приблизительно в одно и то же время – в начале второго тайма. Конец надеждам болельщиков "Десны" положил гол Марлоса на 51-й минуте (3:1). Венцом суицида "Александрии" стало удаление Дубры, четырьмя минутами позже (при 2:1). И тут "Динамо" пошла масть…

В Запорожье, если вы всерьез восприняли дальний удар Костышина, когда кипер взял мяч в нижнем углу ворот, можно будет считать, что "Колос" мог отыграться еще на 87-й минуте. Но я скорее соглашусь с тем, что реальных шансов у него в этом матче практически не было.

Логика. Полагаю, что именно здесь и был зафиксирован самый закономерный счет – более чем на минимальную победу "Заря" вряд ли "наиграла".

И вновь нахожу общее в обоих киевских поединках. Исходя из соотношения моментов, и там и там более адекватно выглядели бы цифры 3:1. Превосходство "Шахтера" явно смотрелось более солидным, нежели в один мяч. Феерия же "Динамо" нарисовалась в последние полтайма, когда александрийский караул устал и ушел пить чай.

Судейство. Ничего выдающегося и совершенно точно – ничего, повлиявшего на результат. Позволю себе лишь процитировать своего приятеля-консультанта в двух эпизодах.

Пенальти в ворота Киева очень левенький. Ты опять скажешь: но повод же был – и будешь прав. Но я бы не ставил. Здесь, наверное, пресловутый дух игры.

Отмененный гол "Зари" по делу. Как по мне, нога Каменюки за линией предпоследнего защитника. Но еще раз: ответ даст только повтор в линию. "Фокс – вот единственный свидетель, как говорится, для всех времен и народов".

Везение. И Фортуна ничего не зарешала в этом туре.

В концовке матча "Шахтер" - "Десна", в течение семи минут она поочередно ухмыльнулась обоим. Сначала перекладина ворот Трубина отразила удар Гитченко, но затем Пихаленок снабдил голевым пасом соперника, и Будковский забил второй гол черниговцев. На игре в целом и ее исходе это никак не сказалось.

Как и шальной выстрел Задераки в перекладину ворот "Динамо", при 3:1. Это был уникальный для "Александрии" эпизод после перерыва, пусть и эффектный.

Личности. Безусловный фаворит тура – Буяльский: два гола + ассист, да и по совокупности участия в ключевых моментах игры. Вторым однозначно будет Марлос с его дублем, причем тоже по обоим показателям. А помимо них, выделил бы лишь Фернандо и Додо в "Шахтере".

Редкий случай: не назову ни одной вратарской фамилии. При том, что Паст и Панькив взяли пенальти. Однако, кроме этого, каждый совершил лишь по одному "взрослому" сэйву. Теперь смотрим на табло, и комментарии излишни. Говорю же: хлипкий тур получился.

Симпатии. "Шахтер" и "Динамо" смотрелись одинаково привлекательно. Но не забудем при этом, что большинство своих моментов киевляне создали, играя в большинстве.

"Колос" выглядел явно лишним на этом празднике жизни. И если говорить о зрелищности, то "Заря" впечатлила даже меньше разделанной в пух и прах "Александрии". Лично меня, разумеется.

Таблица. Ключевыми стали поражения от фаворитов, которые отодвинули "Десну" и "Александрию" от призовых мест. Но если первые умудрились сохранить лицо, то вторые разочаровали со страшной силой и заставили вспомнить про плей-офф с лидерами второй шестерки.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 25 21 2 2 65-18 +47 65 2 Заря 25 15 4 6 41-19 +22 49 3 Динамо 25 15 4 6 51-22 +29 49 4 Десна 25 14 4 7 41-19 +22 46 5 ФК Александрия 25 13 4 8 36-30 +6 43 6 Колос 25 8 2 15 27-46 -19 26

Анонсы. Гвоздь программы: "Заря" - "Динамо". Буду сопереживать луганчанам – ради сохранения интриги, но едва ли не contra spem spero. Уж больно блекло они смотрятся сегодня на фоне тех же киевлян. А вообще, подумалось: идеальным результатом для беспристрастного жреца интриги тут стала бы ничья.

"Александрия" - "Десна". А вот здесь – только не ничья. И, пожалуй, обойдусь пока без предпочтений. Пусть победит достойнейший. Дадим еще шанс команде Шарана?

Ну и "Шахтеру", которого ждет "Колос", лично я уже пишу очередные три очка в таблицу. А вдруг удастся сглазить…